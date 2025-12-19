पीएम मोदी भारत में X की नई 'सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली' रैंकिंग में सबसे आगे

नई दिल्ली: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) ने हाल ही में एक नया फीचर लॉन्च किया है जो किसी खास देश में सबसे ज़्यादा लाइक किए गए ट्वीट्स की महीने भर की लिस्ट दिखाता है। ये रैंकिंग इस बात की पुष्टि करती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल लोकप्रियता अभी भी बरकरार है।

दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनीतिक हस्तियों में से एक के तौर पर, पीएम मोदी ने भारत में सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट हासिल किया है। एक्स के पिछले 30 दिनों के डेटा के अनुसार, टॉप 10 सबसे ज़्यादा लाइक किए गए ट्वीट्स में से 8 प्रधानमंत्री द्वारा पोस्ट किए गए थे, और इस लिस्ट में कोई दूसरा भारतीय राजनीतिक नेता शामिल नहीं था।

महीने का सबसे ज़्यादा लाइक किया गया ट्वीट

पिछले महीने भारत में सबसे लोकप्रिय ट्वीट पीएम मोदी का वह पोस्ट था जिसमें वह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भगवद गीता का रूसी अनुवाद भेंट करते हुए दिख रहे थे। इस पोस्ट को 2.3 मिलियन से ज़्यादा लाइक मिले, 6.7 मिलियन लोगों तक पहुंचा, और लगभग 29,000 यूज़र्स ने इसे रीशेयर किया।

एक्स पर नई मासिक जानकारी

एक्स का नया लॉन्च किया गया फीचर यूज़र्स को उनके संबंधित क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा लाइक किए गए कंटेंट को हाइलाइट करके स्थानीय जानकारी प्रदान करता है। हालांकि प्लेटफॉर्म आमतौर पर "ईयर इन रिव्यू" लिस्ट जारी करता है, जिसमें पिछले साल विराट कोहली, पीएम मोदी और टी20 वर्ल्ड कप की जीत शामिल थी, लेकिन 2025 के आधिकारिक सबसे ज़्यादा लाइक किए गए ट्वीट्स की लिस्ट अगले महीने जारी होने की उम्मीद है।

एक्स हैंडल मार्केटप्लेस

एंगेजमेंट फीचर्स के अलावा, एक्स ने इनएक्टिव हैंडल्स को फिर से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। एक्स हैंडल मार्केटप्लेस के ज़रिए, यह प्लेटफ़ॉर्म लंबे समय से इस्तेमाल न हो रहे यूज़रनेम को एक बार फिर उपलब्ध करा रहा है।

ये हैंडल्स अभी सिर्फ़ प्रीमियम+ और प्रीमियम बिजनेस (फुल एक्सेस) सब्सक्राइबर के लिए उपलब्ध हैं। एलिजिबल यूज़र्स अब प्लेटफ़ॉर्म पर अपने ब्रांड या पर्सनल पहचान को बेहतर बनाने के लिए खास इनएक्टिव हैंडल्स को सर्च कर सकते हैं और उनके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं।

एक्स 30 दिनों तक कोई लॉगिन एक्टिविटी न होने पर अकाउंट को इनएक्टिव मार्क कर देता है और छह महीने बाद उन्हें हटा सकता है। कीमती हैंडल्स को आम लोगों के लिए जारी करने के बजाय, प्लेटफ़ॉर्म आम तौर पर उन्हें स्पैम और पहचान के गलत इस्तेमाल के जोखिम को कम करने के लिए रिज़र्व रखता है।

