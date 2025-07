VIDEO: पीएम मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। यह सम्मान ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और प्रमुख वैश्विक मंचों पर भारत-ब्राजील सहयोग को बढ़ाने में पीएम मोदी के उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया। मई 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के पदभार ग्रहण करने के बाद से यह किसी विदेशी सरकार द्वारा उन्हें दिया गया 26वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है।

#WATCH | Brasilia, Brazil: President Lula confers Brazil';s highest civilian honour, the ‘Grand Collar of the National Order of the Southern Cross’, on PM Narendra Modi.



