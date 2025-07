'अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं': ब्रिटेन में हिंदी बोलने में दिक्कत महसूस कर रहे अनुवादक से बोले पीएम मोदी | WATCH

नई दिल्ली: गुरुवार को भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अनुवादक को हिंदी में बात करने में कठिनाई महसूस होने पर उसे दिलासा देते हुए सुने गए। इंटरनेट पर मौजूद एक वीडियो में एक अनुवादक ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बयानों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कठिनाई हो रही है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे आश्वस्त किया।

जब वह बड़ी मुश्किल से हिंदी में एक वाक्य पूरा करती है, तो प्रधानमंत्री मोदी उससे कहते हैं, "कोई बात नहीं, आप बीच में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कर सकती हैं," और तुरंत माहौल को शांत कर देते हैं। इस पल कीर स्टारमर के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिन्होंने अनुवादक के लिए अपनी बात दोहराने की पेशकश की। फिर, हल्के से प्रधानमंत्री मोदी की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हम एक-दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं।"

"It's okay, you can use English words in between," says PM Modi reassuring a struggling Hindi translator for UK PM Starmer's speech pic.twitter.com/1x7PIP3gyG