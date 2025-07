WATCH: पीएम मोदी 'ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो' से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नेता बने

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को 'ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो' से सम्मानित किया गया। इस तरह वह इस द्वीपीय देश के पहले विदेशी नेता बन गए हैं जिन्हें इस तरह के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नाम अब 25 अंतरराष्ट्रीय सम्मान हो गए हैं। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू ने प्रधानमंत्री मोदी को त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया।

पांच देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र की दो दिवसीय यात्रा पर आए मोदी को उनके वैश्विक नेतृत्व, भारतीय प्रवासियों के साथ उनके गहन जुड़ाव और कोविड-19 महामारी के दौरान उनके मानवीय प्रयासों के लिए यह सम्मान दिया गया।

मोदी ने कहा, ‘‘मैं ‘ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो’ से सम्मानित होने पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ भारतीयों की ओर से इसे स्वीकार करता हूं।’’ इस पुरस्कार की घोषणा त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने बृहस्पतिवार को की, जिन्होंने मोदी की यात्रा को साझा गौरव और ऐतिहासिक संबंध का क्षण बताया।

#WATCH | Christine Kangaloo, the President of Trinidad and Tobago, confers Trinidad and Tobago's highest national award, “The Order of the Republic of Trinidad & Tobago,” on Prime Minister Narendra Modi



