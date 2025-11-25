अयोध्या में ‘जय श्री राम’ के नारों, उत्साह और भक्ति में राम की नगरी, उमड़े भक्त, देखिए वीडियो

PM Modi Ayodhya Ram Temple Flag Hoisting: अब मैं छोटी छावनी स्थित गुरु के दर्शन के लिए जा रहा हूँ...यह शहर बहुत खूबसूरत है।

Highlightsमुझे गोद में लिए ये दोनों मेरी बेटियाँ हैं...आज अयोध्या बहुत सुंदर है। मैं प्रभु के दर्शन के लिए जा रहा हूँ।श्री राम के बुजुर्ग भक्त ने कहा कि मैं दर्शन के लिए जा रहा हूँ।

अयोध्याः  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर औपचारिक रूप से भगवा ध्वज फहराएंगे। ध्वजारोहण भगवान राम और माता सीता के विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त के साथ होगा। परिवार और श्रद्धालु आज अयोध्या नगरी में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ऐतिहासिक ध्वजारोहण से पहले शेषावतार मंदिर में पूजा-अर्चना की। घनश्याम दास ने कहा कि यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। कल मैंने दर्शन किए। अब मैं छोटी छावनी स्थित गुरु के दर्शन के लिए जा रहा हूँ...यह शहर बहुत खूबसूरत है। प्रधानमंत्री आज यहाँ आ रहे हैं, वे दर्शन करेंगे। श्री राम के बुजुर्ग भक्त ने कहा कि मैं दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मुझे गोद में लिए ये दोनों मेरी बेटियाँ हैं... आज अयोध्या बहुत सुंदर है। मैं प्रभु के दर्शन के लिए जा रहा हूँ।

 

अयोध्या मंगलवार सुबह आध्यात्मिक उत्साह और भक्ति में डूबी नजर आई, जब राम मंदिर निर्माण के औपचारिक समापन के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन से पहले पूरी नगरी ‘जय श्री राम’ के नारों से गुंजायमान हो उठी। साधु-संतों और श्रद्धालुओं ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में विशेष पूजा-अर्चना की।

भोर होते ही गलियों, घाटों और मंदिरों में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। रायबरेली के डलमऊ से आए स्वामी नरोत्तमानंद गिरि ने कहा, ‘‘यह अत्यंत सौभाग्य का दिन है। यह क्षण घोर तपस्या के बाद आया है और ध्वजारोहण में शामिल होना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है।’’ राम मंदिर आंदोलन के शुरुआती दौर से जुड़े 95 वर्षीय संत देवेंद्रानंद गिरि भावुक नजर आए।

उन्होंने कहा कि जीवन में इस दिन को देखने की उम्मीद उन्होंने कभी नहीं की थी। उन्होंने कहा, ‘‘इस उम्र में मंदिर का निर्माण पूरा होते देखना मुझे अपार आनंद देता है।’’ राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव ने कहा कि समारोह में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत शामिल होंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘अनुष्ठान पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे परिसर में प्रवेश करेंगे और लगभग 1.30 बजे तक रहेंगे। इस दौरान दर्शन, पूजा, ध्वजारोहण और संबोधन होगा।’’ राव ने कहा कि आम जनता के लिए दर्शन मंगलवार शाम से फिर से शुरू हो सकते हैं। समारोह के लिए तड़के ही अयोध्या नगरी पहुंचने वालों में एक बुजुर्ग श्रद्धालु भी थे, जिन्होंने कहा, ‘‘यह क्षण 500 वर्षों के बाद आया है।

हमारे पूर्वजों ने इस दिन का इंतज़ार किया और त्याग किया। हम इसे देखकर धन्य हैं।’’ एक अन्य श्रद्धालु ने भी इसी तरह की भावना व्यक्त की और इस अवसर को ‘‘पीढ़ियों के त्याग से संभव हुआ एक आशीर्वाद’’ बताया। मंदिर के अंदर पुजारी पिछले चार दिनों से अनुष्ठान कर रहे हैं। पुजारी बजरंग पांडे ने बताया कि यज्ञ का समापन चरण चल रहा है।

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद यज्ञ पुनः शुरू होगा। उन्होंने कहा, ‘‘देश भर से विद्वान और स्थानीय वैदिक विशेषज्ञ उपस्थित हैं।’’ इस बीच, शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। सभी प्रवेश बिंदुओं पर आने-जाने वाले वाहनों की गहन तलाशी ली जा रही है और यात्रियों से पूछताछ की जा रही है।

अधिकारियों के अनुसार, एटीएस कमांडो, एनएसजी स्नाइपर्स, साइबर विशेषज्ञों और विशेष तकनीकी टीमों सहित 6,970 कर्मियों को मंदिर नगरी में तैनात किया गया है। मंदिर परिसर में और उसके आसपास ड्रोन रोधी प्रणालियां और उन्नत निगरानी तकनीक सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को ही अयोध्या पहुंच गए और यहां हुई तैयारियों का जायजा लिया।

प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्यावासियों का अभिनंदन करते हुए वह श्री रामजन्मभूमि मंदिर जाएंगे। इससे पहले सुबह करीब 10 बजे प्रधानमंत्री सप्तमंदिर जाएंगे और महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषादराज गुहा और माता शबरी मंदिर में भी शीश झुकाएंगे।

इसके बाद वह शेषावतार मंदिर भी जाएंगे। सुबह करीब 11 बजे माता अन्नपूर्णा मंदिर भी जाएंगे। इसके बाद राम दरबार गर्भगृह में दर्शन-पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12 बजे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा झंडा फहराएंगे। यह आयोजन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की शुभ पंचमी पर श्रीराम और मां सीता की विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त के साथ होगा।

10 फुट ऊंचा और 20 फुट लंबा समकोण त्रिभुजाकार ध्वज का आरोहण किया जाएगा, जिस पर भगवान श्री राम की प्रतिभा और वीरता का प्रतीक चमकते सूरज की तस्वीर है। इस पर कोविदारा पेड़ की तस्वीर के साथ ‘ओम’ लिखा है। पवित्र भगवा ध्वज रामराज्य के आदर्शों को दिखाते हुए गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देगा।

