बीएस येदियुरप्पा के 80वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने जनता से किया विशेष आग्रह, मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने के लिए कहा

शिवमोग्गा (कर्नाटक): भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक राज्य के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के 80वें जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री ने जनता से मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाने (ऑन करने) का आग्रह किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि कर्नाटक के लोकप्रिय नेता बीएस येदियुरप्पा का आज जन्मदिन है। मैं उनकी लंबी उम्र की दुआ करता हूं। उन्होंने अपना जीवन गरीबों और किसानों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। पिछले हफ्ते कर्नाटक विधानसभा में उनका भाषण सार्वजनिक जीवन में सभी के लिए एक प्रेरणा था।

कर्नाटक में शिवमोग्गा एक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सफलता की नई ऊँचाइयों को प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति को विनम्र और जमीन से जुड़े रहना चाहिए। बीएस येदियुरप्पा के जीवन के साथ-साथ विधानसभा में उनके भाषण ने हमेशा मुझे और अन्य लोगों को प्रेरित किया है, जो सार्वजनिक जीवन में हैं। वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे।

आपको बता दें कि बीएस येदियुरप्पा ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया है। 80 वर्षीय भाजपा नेता ने बीते शुक्रवार को राज्य विधानसभा में अपने अंतिम भाषण में सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी। उन्होंने अपने विदाई भाषण में कहा, 'मैंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का फैसला किया है, लेकिन आखिरी सांस तक बीजेपी को जिताने के लिए काम करूंगा। मेरा एकमात्र मकसद बीजेपी को फिर से सत्ता में लाना है और मुझे यकीन है कि ऐसा होगा।'

