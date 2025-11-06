PM Kisan Yojana: किसानों के खाते में कब डाली जाएगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त? जानें तारीख

नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई PM किसान योजना की 21वीं किस्त की तारीख जारी कर दी गई है। PM-KISAN योजना की पिछली 20वीं किस्त 2 अगस्त को जारी की गई थी, जिसमें कुल ₹20,500 करोड़ बांटे गए थे। इससे देश भर के 9.7 करोड़ से ज़्यादा किसानों को फायदा हुआ था।

मौजूदा योजना के तहत, योग्य किसानों को सालाना ₹6,000 तीन बराबर किस्तों में दिए जाते हैं। छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर, यह योजना हर चक्र में हर किसान को ₹2,000 देती है।

पीएम किसान योजना 21वीं किस्त की तारीख

जिन किसानों ने 20वीं किस्त से पहले ही ऑफिशियल पोर्टल पर अपना ई-केवाईसी और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर लिया है, उन्हें केंद्र सरकार की वेलफेयर स्कीम से पैसे मिलेंगे।

पिछले ट्रेंड्स के हिसाब से, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किस्त नवंबर के पहले हफ़्ते में जारी होने की उम्मीद है। पिछले साल, PM-KISAN स्कीम की 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी। हालांकि, अभी तक कोई ऑफिशियल तारीख जारी नहीं की गई है।

खास बात यह है कि इस स्कीम की 19वीं किस्त इस साल 24 फरवरी को जारी की गई थी, जो यह दिखाता है कि इसे 4 से 6 महीने के पीरियड में जारी किया जाता है। इसका मतलब है कि लाभार्थी जनवरी के आखिर तक अपने पैसे मिलने की उम्मीद कर सकते हैं।

खेती-बाड़ी के सेक्टर में होने वाली फाइनेंशियल परेशानी को कम करने के मकसद से, योग्य किसानों को ये पैसे सीधे केंद्र सरकार से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम के तहत मिलते हैं। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आने वाले दिनों में लाभार्थियों के अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिए जाएंगे।

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट कहाँ चेक करें?

जो लोग पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर लेटेस्ट अपडेट चेक करते रहना चाहिए। पैसे सीधे बैंक अकाउंट में आएंगे, लेकिन लाभार्थियों को यह पक्का करना होगा कि DBT मोड से पैसे पाने के लिए उनका आधार कार्ड उनके बैंक अकाउंट से लिंक हो।



Web Title: PM Kisan Yojana: When will the 21st installment of the PM Kisan Yojana be deposited into farmers' accounts? Know the date