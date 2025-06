Plane Crash: बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास से टकराया था विमान, कई एमबीबीएस छात्रों के मारे जाने की आशंका

Plane Crash News Update: एक दुखद घटना में, गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गुरुवार को एयर इंडिया का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, जिसमें करीब 242 यात्री सवार थे। उड़ान भरने के दो मिनट बाद ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि विमान बीजे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के लिए बने हॉस्टल की इमारत से टकराया।

इस घटना में कई एमबीबीएस छात्रों के मारे जाने की आशंका है, क्योंकि विमान सीधे मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज यूजी हॉस्टल मेस पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले छात्रों की सही संख्या अभी तक स्पष्ट नहीं है, हालांकि, सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि विमान दुर्घटना के समय कई स्नातक एमबीबीएस छात्र छात्रावास में रह रहे थे। उनमें से कई के मारे जाने या गंभीर रूप से घायल होने की आशंका है।

फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) ने ट्वीट किया, "हम अहमदाबाद में AI ✈️ के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर से बहुत स्तब्ध हैं। खबर यह पता चलने के बाद और भी भयानक हो गई है कि BJMC, छात्रावास में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कई MBBS छात्र भी घायल हो गए हैं! हम स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं और किसी भी मदद के लिए तैयार हैं!"

वीडियो में दुर्घटना के बाद हॉस्टल में बचाव अभियान चला रहे लोगों और अन्य बचाव अधिकारियों को भी दिखाया गया है। कई दमकल गाड़ियां और एंबुलेंस तुरंत मौके पर पहुंच गईं और घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। ऐसी भी खबरें हैं कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी विमान में सवार थे, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

