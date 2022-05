नाबालिग ने PFI की रैली में की भड़काऊ नारेबाजी, भाजपा प्रवक्ता ने कहा- केरल पहले का कश्मीर बनने की राह पर, FIR दर्ज

By भाषा | Published: May 24, 2022 07:17 AM

नाबालिग द्वारा भड़काऊ नारेबाजी का कथित वीडियो सामने आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टॉम वडक्कन ने सोमवार को कहा कि केरल ‘पहले का कश्मीर’ बनने की राह पर है। वडक्कन ने राज्य की वाम लोकतांत्रिक मोर्चे की सरकार और कांग्रेस पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि उन्हें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की ओर से, विशेष रूप से पंचायत स्तर पर राजनीतिक समर्थन मिलता है।

