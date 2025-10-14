PF Withdrawal: EPFO सदस्य अब 100% तक निकाल सकते हैं अपना PF बैलेंस, जानें इन 5 बदलावों के बारे में सबकुछ

PF Withdrawal: दिवाली से प्राइवेट कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बड़ी खुशखबरी दी है। ईपीएफओ ने नए नियमों को लागू करते हुए घोषणा की है कि पीएफ खाते में 'पात्र शेष' के 100 प्रतिशत तक की निकासी अब ईपीएफओ सदस्य आसानी से कर पाएंगे। यह निर्णय राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 238वीं बैठक में लिया गया। इस कदम से सात करोड़ से ज़्यादा ग्राहकों को मदद मिलेगी, जिससे 100 प्रतिशत तक ईपीएफ निकासी की अनुमति मिल जाएगी।

इस कदम से 13 जटिल नियमों को एक सुव्यवस्थित ढांचे में समाहित कर दिया गया है।

दरअसल, पहले, पूरी राशि निकालने की अनुमति केवल बेरोजगारी या सेवानिवृत्ति की स्थिति में ही थी। किसी सदस्य को बेरोजगारी के एक महीने बाद पीएफ शेष राशि का 75 प्रतिशत और दो महीने बाद शेष 25 प्रतिशत निकालने की अनुमति थी। हालाँकि, सेवानिवृत्ति पर, बिना किसी सीमा के पूरी राशि निकालने की अनुमति थी।

इस नियम के अलावा, ईपीएफओ में पांच और बदलाव किए गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए बताते हैं आपको...

1- तीन श्रेणियों में सरलीकृत ढांचा

ईपीएफ आंशिक निकासी नियमों को तीन आसान श्रेणियों में पुनर्गठित किया गया है - आवश्यक आवश्यकताएँ (बीमारी, शिक्षा, विवाह), आवास आवश्यकताएँ और विशेष परिस्थितियाँ। इससे पहले के 13 अलग-अलग प्रावधानों की उलझन खत्म हो गई है, जिससे प्रक्रिया सरल और अधिक पारदर्शी हो गई है।

2- न्यूनतम सेवा आवश्यकता में कमी

किसी भी आंशिक निकासी के लिए पात्र बनने हेतु आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि को पहले की अलग-अलग समय-सीमाओं की तुलना में समान रूप से घटाकर 12 महीने कर दिया गया है।

3- उच्च निकासी सीमा

सदस्य अब कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान सहित पात्र भविष्य निधि शेष राशि का 100% तक निकाल सकते हैं। शिक्षा से संबंधित निकासी की सीमा को बढ़ाकर 10 गुना और विवाह से संबंधित निकासी की सीमा को बढ़ाकर 5 गुना कर दिया गया है - जबकि पहले दोनों उद्देश्यों के लिए केवल 3 बार निकासी की संयुक्त सीमा थी।

4- 'विशेष परिस्थितियों' के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं

पहले, 'विशेष परिस्थितियों' में निकासी के लिए सदस्यों को कारण बताना पड़ता था - जैसे प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी, या महामारी - जिसके कारण अक्सर दावे अस्वीकार कर दिए जाते थे। अब, सदस्य बिना कोई कारण बताए धनराशि निकाल सकते हैं, जिससे धन तक उनकी पहुँच तेज़ हो जाती है।

5- नया न्यूनतम शेष और निपटान में आसानी

सदस्यों को अब अपनी सेवानिवृत्ति निधि को सुरक्षित रखने और EPFO ​​की 8.25% प्रति वर्ष की उच्च ब्याज दर प्राप्त करते रहने के लिए न्यूनतम शेष राशि के रूप में अंशदान का 25% रखना होगा। पूरी प्रक्रिया दस्तावेज़-मुक्त और 100% स्वतः निपटान होगी, जिससे दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित होगा।

इसके अलावा, दीर्घकालिक बचत को बढ़ावा देने के लिए समय से पहले अंतिम निपटान और पेंशन निकासी की समय-सीमा बढ़ा दी गई है।

