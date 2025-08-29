पीएम मोदी पर टिप्पणी?, पटना में बवाल, कांग्रेस कार्यालय के सामने भाजपा का प्रदर्शन, पथराव और लाठी से हमला, देखिए वीडियो
By सतीश कुमार सिंह | Updated: August 29, 2025 13:17 IST2025-08-29T13:12:57+5:302025-08-29T13:17:35+5:30
डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण मुरारी प्रसाद ने कहा कि पथराव हुआ है। हम विस्तृत जांच करेंगे और अगर किसी तरह की संपत्ति का नुकसान हुआ है तो उस संबंध में थाने में आवेदन ज़रूर दिया जाएगा और जांच कराई जाएगी।
पटनाः राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में कहे गए कथित अपशब्दों को लेकर हंगामा जारी है। बिहार के पटना में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। भाजपा ने कांग्रेस कार्यालय के सामने कांग्रेस के खिलाफ किया प्रदर्शन है। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण मुरारी प्रसाद ने कहा कि पथराव हुआ है। हम विस्तृत जांच करेंगे और अगर किसी तरह की संपत्ति का नुकसान हुआ है तो उस संबंध में थाने में आवेदन ज़रूर दिया जाएगा और जांच कराई जाएगी। घटना की जानकारी मिलते ही हमने त्वरित कार्रवाई की। आस-पास के थानों को भी सूचित कर मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया गया। हम स्थानीय थाने से बात करके पता लगाएंगे कि उन्हें इस (प्रदर्शन) की जानकारी कब मिली।
#WATCH | Patna, Bihar: BJP and Congress workers clash as the former staged a protest against the latter in front of the Congress office. pic.twitter.com/GDUxM0JgyB— ANI (@ANI) August 29, 2025
#WATCH | Patna: DSP Law and Order, Krishna Murari Prasad says, "...stone pelting has occurred... we will conduct a detailed inquiry and if there has been any loss of property, an application will definitely be made at the police station in that regard and an investigation will be… https://t.co/M139EAZtLhpic.twitter.com/BE6c9u5cWg— ANI (@ANI) August 29, 2025
दरभंगा में मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मंचों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बृहस्पतिवार को कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) को जनता "दंडित" करेगी।
#WATCH | Delhi | On clash between Congress and BJP workers in Patna, Congress MP Pramod Tiwari says, "Today is a black day in democracy. BJP workers, along with goons and police, gathered outside Sadaquat Ashram and broke down its gate, while Congress workers tried to prevent it… pic.twitter.com/G3Hh1hvwQG— ANI (@ANI) August 29, 2025
#WATCH | Patna, Bihar: Congress MP Deepender Singh Hooda says, "Today, the truth of the Election Commission has come to light before the entire country. The Election Commission, which should have been impartial, is somehow on the side of the BJP today, and Rahul Gandhi has… pic.twitter.com/wEzqBHgak1— ANI (@ANI) August 29, 2025
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना को देश के लोकतंत्र पर "धब्बा" करार दिया। शाह, भाजपा अध्यक्ष जे. पी. नड्डा और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आलोचना की। एक दिन पहले ही एक कथित वीडियो सामने आया था जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति दरभंगा शहर में यात्रा के दौरान मंच से मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दे रहा था।
#WATCH | Gopalganj, Bihar: On a viral video of an allegedly derogatory remark against Prime Minister Modi at a Mahagathbandhan event in Darbhanga, Congress leader Pawan Khera says, "This remark has been made by their (BJP's) own agent. They just want to create an issue so that… pic.twitter.com/hb7hPfNdei— ANI (@ANI) August 29, 2025