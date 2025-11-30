Parliament Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने 13 बिल लिस्ट किए, कई ज़रूरी बिल और चर्चा के लिए समय तय हुआ

नई दिल्ली: लोकसभा की बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी (BAC) ने रविवार को आने वाले विंटर सेशन के लिए कई ज़रूरी बिल और चर्चा के लिए समय तय किया है। यह सेशन 1 दिसंबर, 2025 को शुरू होगा और 19 दिसंबर, 2025 को खत्म होगा। सरकार ने सेशन के लिए 13 बिल लिस्ट किए हैं, जिनमें से कई की स्टैंडिंग कमेटी ने जांच नहीं की है। कमेटी ने कई ज़रूरी कानूनी मामलों और बहस के लिए समय सुझाया है।

बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी के शेड्यूल के मुताबिक, मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) बिल और सेंट्रल एक्साइज़ बिल, दोनों पर तीन-तीन घंटे चर्चा होगी। इसी तरह, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बहस के लिए तीन घंटे का समय तय किया गया है। हेल्थ सेस बिल, जिसे इस हफ़्ते पेश किया जाना है, पर चर्चा के लिए छह घंटे का समय तय किया गया है। सरकार ने 'वंदे मातरम' मुद्दे पर 10 घंटे की बहस का भी प्रस्ताव रखा है, हालांकि इस पर आख़िरी फ़ैसला स्पीकर लेंगे।

हाउस बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी (BAC) हाउस में काम के लिए दिए जाने वाले समय की सिफारिश करती है। इस कमेटी में रूलिंग और अपोज़िशन पार्टियों के मेंबर होते हैं। विपक्षी पार्टियों ने मिलकर सेशन के दौरान कई ज़रूरी मुद्दों पर पूरी चर्चा की मांग की है, और उनका कहना है कि बीएसी को भी इन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। इन मुद्दों में शामिल हैं: वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR), लाल किला ब्लास्ट केस के बीच नेशनल सिक्योरिटी, एयर पॉल्यूशन, नए लेबर कोड और किसानों के मुद्दे।

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिसंबर (सोमवार) को सुबह 10:00 बजे अठारहवीं लोकसभा के छठे सेशन के पहले दिन एक्रेडिटेड मीडिया रिप्रेजेंटेटिव को ब्रीफ करेंगे। ब्रीफिंग पार्लियामेंट हाउस के हंस द्वार पर होगी। सरकार ने पार्लियामेंट के विंटर सेशन से पहले आज एक ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाई। मीटिंग रविवार सुबह 11 बजे शुरू हुई।

संसद कई विधायी और वित्तीय कार्यों को शुरू करने के लिए तैयार है, जिसमें राष्ट्रपति प्रमुख विधेयकों को पेश करने की सिफारिश करेंगे, जिनमें स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025; मणिपुर वस्तु और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल हैं; और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025।

राष्ट्रपति को स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक के विषय से अवगत कराते हुए, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 117 के खंड (1) और अनुच्छेद 274 के खंड (1) के तहत इसे पेश करने की सिफारिश की है, जिस पर अनुच्छेद 117 के खंड (3) के तहत विचार किया जा रहा है।

इसी तरह, मणिपुर जीएसटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 को अनुच्छेद 207 के खंड (1) और (3) के तहत पेश करने और विचार करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त हुई है, जबकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 को भी अनुच्छेद 117 और 274 के तहत मंजूरी दे दी गई है।

जिन अन्य विधायी प्रस्तावों पर विचार किए जाने की संभावना है, उनमें जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025; दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025; निरसन और संशोधन विधेयक, 2025 शामिल हैं; नेशनल हाईवे (अमेंडमेंट) बिल, 2025; एटॉमिक एनर्जी बिल, 2025; कॉर्पोरेट लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2025; सिक्योरिटीज़ मार्केट्स कोड बिल (SMC), 2025; इंश्योरेंस लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2025; आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन (अमेंडमेंट) बिल, 2025; और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ़ इंडिया बिल, 2025।





Web Title: Parliament Winter Session: The government has listed 13 bills, including several important bills, and has finalized time for discussion