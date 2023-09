Parliament Special Session: भाजपा और कांग्रेस ने जारी किया व्हिप, 18-22 सितंबर तक संसद में रहे सांसद, जानिए

Highlights विशेष चर्चा को कार्यवाही में सूचीबद्ध किया है। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा और 22 सितंबर तक चलेगा। चर्चा के अलावा चार विधेयकों का भी उल्लेख है।

नई दिल्लीः भाजपा और कांग्रेस ने विशेष सत्र के दौरान अपने सांसदों को उपस्थित रहने को लेकर व्हिप जारी किया है। लोकसभा सांसदों को संसद के विशेष सत्र के लिए 18 से 22 सितंबर तक सदन में उपस्थित रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। राज्यसभा में अपने सदस्यों के लिए जारी व्हिप में कांग्रेस ने कहा, ‘‘इस विशेष सत्र के दौरान राज्यसभा में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।’’

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर 18 सितंबर से शुरू हो रहे पांच दिवसीय संसद सत्र के दौरान अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है। पार्टी नेताओं ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को व्हिप जारी किया गया है।

Congress issues a three-line whip to its Lok Sabha MPs to remain present in the house from 18th to 22nd September for the special session of Parliament.