Parliament: विदाई संभव नहीं, लोग किसी न किसी बात के लिए बुलाते रहेंगे, उपराष्ट्रपति नायडू की विदाई में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा

Highlights उच्च सदन और अन्यत्र मातृभाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया। केंद्र सरकार में शहरी विकास और ग्रामीण विकास दोनों विभागों को संभालने का अनूठा गौरव प्राप्त है। वेंकैया नायडू ऐसे पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हैं जो राज्यसभा के सदस्य भी रहें।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि जहां तक वह निवर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को जानते हैं, उनकी विदाई संभव नहीं है क्योंकि लोग उन्हें किसी न किसी बात के लिए बुलाते रहेंगे। नायडू पहले सभापति हो सकते थे, जो जानते थे कि कैसे सदन को और अधिक सक्षम बनाना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है, संसदीय समिति को और अधिक उत्पादक और परिणाम-उन्मुख बनाना है। हमें उनकी सलाह को यादगार बनाना चाहिए। नायडू को विदाई देने के लिए संसद सदस्यों द्वारा संसद भवन परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छे शब्दों का संग्रह नायडू की विरासत को आगे बढ़ाएगा।

I'm very happy on one side & on the other side I feel, I'll be missing you all as I'll not be in this position of chairing the House from 10th Aug onwards... I always used to say 'Namaste' while greeting the House; Indian tradition & culture have so much in it: M Venkaiah Naidu pic.twitter.com/8JtseKaS9j — ANI (@ANI) August 8, 2022

हमेशा उच्च सदन और अन्यत्र मातृभाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया। मोदी ने कहा कि नायडू को केंद्र सरकार में शहरी विकास और ग्रामीण विकास दोनों विभागों को संभालने का अनूठा गौरव प्राप्त है। उन्होंने कहा कि शायद नायडू अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे और इसके सभापति बने।

वेंकैया नायडू ऐसे पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हैं जो राज्यसभा के सदस्य भी रहें। अब जो लंबे समय तक राज्यसभा में रहे हो उनको सदन में क्या-क्या चलता है, पर्दे के पीछे क्या चलता है, कौन सा दल क्या करेगा?, इन सभी बातों का उनको भली भांतिअंदाजा था।

His one sorrow during his election as VP was of giving resignation from the party due to constitutional requirements. But I feel that Venkaiah Ji will surely cover up his absence of 5 years. His work of inspiring, encouraging & rewarding all veteran members will continue: PM Modi https://t.co/2IEkcGLfFIpic.twitter.com/skIO8D6vQF — ANI (@ANI) August 8, 2022

राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू के विदाई समारोह में मोदी ने कहा कि नायडू और मैं, हमारी बहुत बातचीत होती थी। जब मैंने अटल जी की सरकार के दौरान पार्टी के लिए काम किया तब वेंकैया जी कहा करते थे कि वे ग्रामीण विकास विभाग में काम करना चाहते हैं। उनमें इसके लिए जुनून था।

It was very difficult for him to sit still, I used to say that lockdown would be a big punishment for him... but he made use of time... hardly any worker would be there who didn't get a call from him, during lockdown, asking about their well-being & providing help if needed: PM pic.twitter.com/QMYVx3ZpoY — ANI (@ANI) August 8, 2022

एम. वेंकैया नायडू ने कहा किमैं एक तरफ बहुत खुश हूं और दूसरी तरफ मुझे लगता है, मैं आप सभी को याद कर रहा हूं क्योंकि मैं 10 अगस्त से सदन की अध्यक्षता करने की स्थिति में नहीं रहूंगा ... मैं हमेशा सदन का अभिवादन करते हुए 'नमस्ते' कहा करता था क्योंकि भारतीय परंपरा और संस्कृति में बहुत कुछ है।

Web Title: Parliament PM narendra Modi Says RS Chairman Naidu Farewell is not possible people will keep call something Monsoon Session Ends