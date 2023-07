Parliament Monsoon session: मानसून सत्र को लेकर रणनीति बनाएंगे 'इंडिया' गठबंधन दल के नेता, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे कार्यालय में करेंगे बैठक, मणिपुर पर जारी है गतिरोध

Highlights संसद के दोनों सदनों में बयान देने और चर्चा की मांग जारी रखी। पार्टियों के सदस्यों ने अपनी इस मांग को लेकर संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों ने भी इसी विषय पर कार्यस्थगन नोटिस दिए।

Parliament Monsoon session: मणिपुर को लेकर संसद में गतिरोध जारी है। पक्ष और विपक्ष एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं। संसद के मानसून सत्र के लिए रणनीति तैयार करने के लिए कल विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के घटक दल संसद में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बैठक करेंगे।

विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों ने मानसून सत्र के तीसरे दिन, सोमवार को भी मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से संसद के दोनों सदनों में बयान देने और चर्चा की मांग जारी रखी। इन पार्टियों के सदस्यों ने अपनी इस मांग को लेकर संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया।

