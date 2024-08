Paris Paralympics 2024: टोक्यो के बाद पेरिस, अवनि लेखरा ने रचा इतिहास, गोल्ड पर निशाना, मोना अग्रवाल ने कांस्य पर किया कब्जा,शुक्रवार को डबल धमाका

Highlights Paris Paralympics 2024: दो पदक जीतकर भारत ने पेरिस पैरालिंपिक की शानदार शुरुआत की। Paris Paralympics 2024: निशानेबाज मोना अग्रवाल ने इसी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। Paris Paralympics 2024: महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में अपना दबदबा बनाया।

Paris Paralympics 2024: शुक्रवार को डबल धमाका हुआ। भारत की स्टार पैरा निशानेबाज अवनि लेखरा ने स्वर्ण और मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक पर कब्जा कर लिया है। लेखरा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया था, जब वह पैरालंपिक खेलों मे पोडियम पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी बनी थीं। मौजूदा पैरालंपिक चैंपियन अवनि ने शुक्रवार को चल रहे पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में अपनी लय बरकरार रखी और स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज मोना अग्रवाल ने इसी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।

महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में दो पदक जीतकर भारत ने पेरिस पैरालिंपिक की शानदार शुरुआत की। फ़ाइनल की शुरुआत से ही दो भारतीय शीर्ष तीन स्थानों पर रहे। जिनकी नज़रें स्वर्ण पर थीं। लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में अपना दबदबा बनाया।

249.7 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, जो उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ भी है। दक्षिण कोरिया की युनरी ली ने 246.8 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक जीता। इस बीच, भारत की मोना ने कुल 228.7 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता और तीसरे स्थान पर रहीं।

🇮🇳 Result Update: #ParaShooting🔫 Women’s R2 10m Air Rifle SH1 Qualification👇



Star para shooters @AvaniLekhara & Mona Agarwal put up excellent performances in the Qualification round at #ParisParalympics2024.



Avani finished second with a total score of 625.8 and Mona finished… pic.twitter.com/396k7DDlYt