Paris Olympics: 'गोल्ड से भर दो खजाना', पीएम ने खिलाड़ियों को दिया जीत का मंत्र

Highlights भारतीय दल के एथलीटों से मिले पीएम मोदी पेरिस ओलंपिक 2024 26 जुलाई से शुरू हो रहा है पीएम ने कहा, मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार भी खेल के मैदान में आप भारत का नाम रोशन करके आएंगे

Paris Olympics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में पहली बार देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे भारतीय दल के एथलीटों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आप (ओलंपिक के लिए) जाने और जीतने के मूड में हैं और जब आप जीतकर लौटेंगे तो मैं आपका स्वागत करने के मूड में हूं।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi interacts with Olympic gold medallist javelin thrower Neeraj Chopra, ahead of his participation in the Paris Olympics. pic.twitter.com/53BqgjMZKv

मेरी कोशिश है कि खेल जगत से जुड़े हमारे देश के सितारों से मिलता रहूं, नई चीजें सीखता रहूं, उनके प्रयासों को समझता रहूं और एक सरकार के तौर पर व्यवस्था में कुछ बदलाव करना हो, कुछ प्रयास बढ़ाने की जरूरत हो तो मैं उस दिशा में काम करता रहूं।

मैं हर किसी से सीधा संवाद करने की कोशिश करता हूं। पीएम ने कहा कि जो सीखने की मंशा से काम करता है उसके लिए सीखने के बहुत अवसर हैं और जो शिकायत में जीना चाहता है तो उसके लिए भी अवसरों की कमी नहीं होती है। दिल जब मेरा देश और मेरा तिरंगा झंडा होता है तो वह कठिनाईयों को साइड में रखकर अपने मिशन पर लग जाता है। मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार भी खेल के मैदान में आप भारत का नाम रोशन करके आएंगे।

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi interacts with the athletes of the Indian contingent who are going to represent the country for the first time in the Paris Olympics. pic.twitter.com/pQlI2FpuYq