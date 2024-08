Paris 2024 Olympics, Day 11: हॉकी में भारत के सामने जर्मनी, नीरज चोपड़ा लगाएंगे दांव, जानें लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी

Highlights Paris 2024 Olympics live update Day 11 team india in action August 6 schedule: भारत की पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से भिड़ेगी। Paris 2024 Olympics live update Day 11 team india in action August 6 schedule: ‘विजेता की तरह खेलो और तुम्हें स्वर्ण जीतने से कोई नहीं रोक सकता।’ Paris 2024 Olympics live update Day 11 team india in action August 6 schedule: पुरुष सेमीफ़ाइनल - भारत बनाम जर्मनी।

Paris 2024 Olympics live update Day 11 team india in action August 6 schedule: पेरिस ओलंपिक में 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया और ग्रेट ब्रिटेन का हराने के बाद भारतीय टीम की नजर सेमीफाइनल मुकाबले पर है। भारत का सामना आज रात 10.30 बजे जर्मनी से होगा। भारतीय टीम जोश में हैं। 1980 में टीम इंडिया ने स्वर्ण पदक जीता था। पाकिस्तान के महान सेंटर फॉरवर्ड हसन सरदार ने हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम को सलाह दी है,‘विजेता की तरह खेलो और तुम्हें स्वर्ण जीतने से कोई नहीं रोक सकता।’

Paris 2024 Olympics live update Day 11 team india in action August 6 schedule: एक्शन में भारतीय टीम-

1:30 अपराह्न IST - टेबल टेनिस - पुरुष टीम राउंड ऑफ़ 16 - भारत बनाम चीन

1:50 अपराह्न IST - एथलेटिक्स - पुरुषों की भाला फेंक योग्यता - ग्रुप ए - किशोर जेना

2:50 अपराह्न IST - एथलेटिक्स - महिलाओं की 400 मीटर रेपेचेज राउंड - किरण पहल

2:30 PM IST - कुश्ती - महिला फ़्रीस्टाइल 50 किग्रा 1/8 फ़ाइनल - विनेश फोगाट बनाम युई सुसाकी (जापान)

3:20 PM IST - एथलेटिक्स - पुरुष भाला फेंक क्वालिफिकेशन ग्रुप बी - नीरज चोपड़ा

4:20 अपराह्न IST - कुश्ती - महिला फ़्रीस्टाइल 50 किग्रा 1/4 फ़ाइनल - विनेश फोगाट (योग्यता के आधार पर)

10:25/10:35 अपराह्न IST - कुश्ती - महिला फ़्रीस्टाइल 50 किग्रा सेमीफ़ाइनल - विनेश फोगाट (योग्यता के आधार पर)

10:30 PM IST - हॉकी - पुरुष सेमीफ़ाइनल - भारत बनाम जर्मनी।

