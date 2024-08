Paralympics 2024: भारत की रुबीना फ्रांसिस ने रचा इतिहास, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता कांस्य

Paralympics 2024: भारतीय पैरा शूटर रुबीना फ्रांसिस ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल एसएच1 में कांस्य पदक जीता। इतिहास रचते हुए रुबीना पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय पैरा-शूटिंग एथलीट बन गई हैं। पैरा ओलंपिक में भारत के लिए यह 5वां मेडल है। जबकि अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल और मनीष नरवाल के बाद पैरा-शूटिंग में यह भारत का चौथा पदक था।

ईरान की सरेह जावनमर्डी ने 236.8 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता जबकि तुर्की की आयसेल ओजगन ने 231.1 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता। फाइनल में, रुबीना 10 शॉट्स की पहली सीरीज़ के बाद तीसरे स्थान पर रहीं। उन्होंने शानदार 10.,7 के साथ शुरुआत की, लेकिन सीरीज़ आगे बढ़ने के साथ उनका स्कोर गिरता गया। जब एलिमिनेशन शुरू हुआ, तो रुबीना ने फ्रांस की गेल एडन से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद अपना स्थान बनाए रखा।

And that's medal no. 5⃣ for 🇮🇳 at #ParisParalympics2024🤩🤩



Rubina Francis' magic prevails, she claims a #Bronze🥉in #ParaShooting P2 - Women's 10m Air Pistol SH1 event with a score of 211.1🥳🤩



She becomes 1st Indian para-shooting athlete to win a medal in Pistol event. We are… pic.twitter.com/kZvhaTZm0x