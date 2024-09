Paralympics 2024: ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को 21-14 18-21 23-21 हराया, हरियाणा के नितेश ने जीता गोल्ड, भारत के लिए 9वां पदक

Highlights Paralympics 2024: 2009 में विशाखापत्तनम में एक रेल दुर्घटना में अपना बायां पैर खो दिया था। Paralympics 2024: एक घंटे और 20 मिनट चले मुकाबले में 21-14 18-21 23-21 से हराया। Paralympics 2024: पैरा बैडमिंटन ने पदार्पण किया था तो प्रमोद भगत ने इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था।

Paralympics 2024: टीम इंडिया पेरिस पैरालंपिक 2024 में धमाल माच रही है। भारत ने अब तक 9 मेडल पर कब्जा कर लिया है। हरियाणा के रहने वाले कुमार नितेश ने कमाल करते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। नितेश ने ब्रिटेन के खिलाड़ी और टोक्यो पैरालंपिक के रजत पदक विजेता डेनियल बेथेल को कूट दिया। नितेश ने सोमवार को यहां पुरुष एकल एसएल3 बैडमिंटन फाइनल में कड़े मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हराकर पैरालंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक जीता।

