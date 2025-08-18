ऑटो रिक्शे ने गड्ढे की वजह से ब्रेक लगाया, स्कूटर से गिरी 7 साल की बेटी और पीछे से आ रही बस ने कुचला?, पापा के सामने नन्ही सी जान ने दम तोड़ा

Highlights आगे चल रहे एक ऑटो रिक्शे ने गड्ढे की वजह से अचानक ब्रेक लगा दिया। स्कूटर का संतुलन बिगड़ गया और पिता-पुत्री दोनों सड़क पर गिर पड़े। नफीसत दाहिनी ओर गिरी और पीछे से आ रही बस की चपेट में आ गई।

पलक्कड़ः उत्तर केरल के पलक्कड़ जिले के कोझिंजमपारा में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में सात वर्षीय बच्ची की उसके पिता के सामने मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि स्कूटर से गिरने के बाद बच्ची को पीछे से आ रही बस ने कुचल दिया। मृतका की पहचान कोझिंजमपारा स्थित सेंट पॉल्स स्कूल की दूसरी कक्षा की छात्रा नफीसत मिसरिया के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, नफीसत और उसके पिता पलक्कड़-पोल्लाची रोड पर स्कूल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान आगे चल रहे एक ऑटो रिक्शे ने गड्ढे की वजह से अचानक ब्रेक लगा दिया।

इससे स्कूटर का संतुलन बिगड़ गया और पिता-पुत्री दोनों सड़क पर गिर पड़े। नफीसत दाहिनी ओर गिरी और पीछे से आ रही बस की चपेट में आ गई। स्थानीय लोग बच्ची को अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया वहीं बच्ची के पिता को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद क्षेत्र में लोगों ने खराब सड़कों और लगातार हो रहे हादसों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

पुलिस ने कहा कि मामले में जांच शुरू कर दी गई है और शीघ्र ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। शव को सरकारी अस्पताल भेजा गया है। राज्य के सामान्य शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने बच्ची की मौत पर शोक जताया। उन्होंने फेसबुक पर नफीसत की तस्वीर और संदेश साझा करते हुए लिखा ‘इस मासूम बच्ची का अचानक चला जाना असहनीय पीड़ा है।’

उन्होंने लिखा, ‘‘मुझे कोझिंजमपारा में बस की टक्कर से दूसरी कक्षा की छात्रा नफीसत मिसरिया की मौत की खबर मिली। यह हृदयविदारक घटना उस समय घटी जब वह अपने पिता के साथ स्कूटर पर स्कूल जा रही थी और हम सभी बेहद दुखी हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस नन्ही बच्ची का अचानक चले जाना असहनीय पीड़ा है। मैं इस त्रासदी में नफीसत मिसरिया के परिवार, सहपाठियों और शिक्षकों से साथ हूं।’’

