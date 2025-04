India vs Pakistan: पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर, LoC पर कई पोस्टों पर की गोलीबारी; सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब

India vs Pakistan: भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर बॉर्डर को लेकर सूचना दी कि 25-26 अप्रैल 2025 की रात को कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार विभिन्न पाकिस्तानी सेना चौकियों द्वारा बिना किसी उकसावे के छोटी गोलीबारी की गई। इसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और उसकी मंशा विफल कर दी है।

भारतीय पक्ष में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इस बीच, बांदीपुरा में शुक्रवार को मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तालिबा (एलईटी) के एक आतंकवादी सहयोगी को मार गिराया। आतंकवादी सहयोगी की पहचान लश्कर-ए-तैयबा संगठन के अल्ताफ लल्ली के रूप में हुई है। जिले के अजस के कुलनार इलाके में हुई गोलीबारी में दो सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दो पुलिसकर्मियों को गोली लगी है और उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया इनपुट के आधार पर इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया था, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है और कई तलाशी अभियान चला रही है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे।

