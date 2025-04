Pahalgam Terror Attack: पाक रेंजर्स के साथ हाथ मिलाने की रस्म स्थगित, भारत-पाक सीमा पर रिट्रीट समारोह के दौरान सीमा द्वार बंद

Highlights भारत-पाक सीमा पर रिट्रीट समारोह के दौरान सीमा द्वार बंद रहेंगे। सिंधु जल संधि स्थगित करने और अटारी चौकी को बंद किए जाने समेत कई फैसले किए थे। भारत के जवाबी कदमों को अंतिम रूप दिया गया तथा सुरक्षा बलों को ‘‘उच्च सतर्कता’’ बनाए रखने का निर्देश दिया गया।

Pahalgam Terror Attack: पहलगाम में नृशंस आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक हुई थी, जिसमें इस कायरतापूर्ण हमले के प्रति भारत के जवाबी कदमों को अंतिम रूप दिया गया तथा सुरक्षा बलों को ‘‘उच्च सतर्कता’’ बनाए रखने का निर्देश दिया गया। भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए उसके साथ राजनयिक संबंधों में व्यापक कटौती, छह दशक से ज्यादा पुरानी सिंधु जल संधि स्थगित करने और अटारी चौकी को बंद किए जाने समेत कई फैसले किए थे। पहलगाम हमले के मद्देनजर बीएसएफ पंजाब में भारत-पाक सीमा पर अटारी, हुसैनीवाला और सादकी में रिट्रीट समारोह का आयोजन लघु स्तर पर करेगी। बीएसएफ ने पाक रेंजर्स के साथ प्रतीकात्मक रूप से हाथ मिलाने की रस्म को स्थगित किया, भारत-पाक सीमा पर रिट्रीट समारोह के दौरान सीमा द्वार बंद रहेंगे।

STORY | Pakistan says any attempt to divert water meant for it under Indus Water Treaty will be considered Act of War READ: https://t.co/a0D7EWp9fJ pic.twitter.com/FkVnIv05fM — Press Trust of India (@PTI_News) April 24, 2025

A jawan of the Border Security Force (BSF) was detained by Pakistani Rangers on Wednesday, April 23, after he accidentally crossed the international border in Firozpur of Punjab, while on duty. A flag meeting has been called to ensure the safe return of the jawan, said a senior…— ANI (@ANI) April 24, 2025