Pahalgam Attack: जम्मू-कश्मीर में 5 आतंकियों के घरों को सुरक्षा बलों ने किया ध्वस्त, पहलगाम हमले के बाद कार्रवाई जारी

Pahalgam Attack: दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारतीय सेना आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। शनिवार को कई आतंकियों के घर ध्वस्त कर दिए।शोपियां के चोटीपोरा गांव में सुरक्षा बलों ने शाहिद अहमद कुट्टे के घर को ध्वस्त कर दिया। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने शुक्रवार रात कुलगाम, शोपियां और पुलवामा में एक-एक तीन आतंकियों के घर ध्वस्त कर दिए।

शुक्रवार को लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकियों के घर ध्वस्त कर दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि वे लश्कर के दो आतंकियों आदिल हुसैन थोकर और आसिफ शेख के घरों के अंदर तलाशी ले रहे थे, तभी घरों के अंदर पहले से रखे विस्फोटकों में विस्फोट हो गया।

आदिल 2018 में अवैध रूप से पाकिस्तान गया था, जहां उसने पिछले साल जम्मू-कश्मीर लौटने से पहले कथित तौर पर आतंकी प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

