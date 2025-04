क्या पहलगाम त्रासदी विभाजन के अनसुलझे सवालों का परिणाम?, मणिशंकर अय्यर के बयान का राशिद अल्वी का समर्थन किया

Highlights घटनाएं और अन्य आतंकी हमले नहीं होते। लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। खुद को पाक-साफ साबित करने के लिए यह बयान दे रहे हैं लेकिन यह संभव नहीं है। क्या पहलगाम त्रासदी विभाजन के अनसुलझे सवालों का परिणाम थी।

नई दिल्लीः जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले में 26 मासूम लोगों की मौत के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष की ऐतिहासिक जड़ों पर विचार किया और सीधे विभाजन की विरासत की ओर इशारा किया। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मणिशंकर अय्यर के विभाजन संबंधी बयान का जोरदार समर्थन करते हुए अल्वी ने कहा कि यह बिल्कुल सच है, भारत का विभाजन एक गलती थी और हम आज भी इसकी कीमत चुका रहे हैं। अगर विभाजन नहीं हुआ होता तो शायद पहलगाम जैसी घटनाएं और अन्य आतंकी हमले नहीं होते। लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। पहलगाम हमले की जांच में सहयोग करने के बारे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान पर राशिद अल्वी ने कहा कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

Delhi: On Pakistan PM Shehbaz Sharif's statement about cooperating in the Pahalgam attack investigation, Congress leader Rashid Alvi says, "Pakistan cannot be trusted. They are giving this statement to try to prove themselves clean in the world but it is not possible. When the… pic.twitter.com/9uUPTvhxFY