कोल्ड्रिफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा के मालिक को बच्चों की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया

By रुस्तम राणा | Updated: October 9, 2025 09:12 IST2025-10-09T08:21:28+5:302025-10-09T09:12:26+5:30

सिरप में भारी मात्रा में जहरीला औद्योगिक रसायन डाइएथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया था। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने के कुछ ही देर बाद यह गिरफ्तारी हुई।

Owner of Sresan Pharma, maker of Coldrif syrup, arrested over child deaths | कोल्ड्रिफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा के मालिक को बच्चों की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया

कोल्ड्रिफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा के मालिक को बच्चों की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया

नई दिल्ली: कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के मालिक को मध्य प्रदेश और राजस्थान में कम से कम 19 बच्चों की मौत के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। सिरप में भारी मात्रा में जहरीला औद्योगिक रसायन डाइएथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया था। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने के कुछ ही देर बाद यह गिरफ्तारी हुई। तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग की 26 पृष्ठों की एक निंदनीय रिपोर्ट ने उन अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों को उजागर किया है जिनमें कफ सिरप का निर्माण किया गया था।

राज्य नियामक संस्था द्वारा चिह्नित 350 उल्लंघनों में जंग लगे उपकरण और गैर-फार्मा-ग्रेड रसायनों का अवैध उपयोग शामिल था। पुलिस के अनुसार, मालिक रंगनाथन को कल रात चेन्नई में गिरफ्तार किया गया और ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद उसे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में ले जाया जाएगा – जहाँ ज़्यादातर मौतें हुई हैं। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने के कुछ ही देर बाद यह गिरफ्तारी हुई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि कफ सिरप की आपूर्ति मध्य प्रदेश के अलावा ओडिशा और पुडुचेरी को भी की गई थी।

तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग की 26 पृष्ठों की एक निंदनीय रिपोर्ट ने कांसीपुरा स्थित दवा कारखाने में कफ सिरप के निर्माण की अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों को उजागर किया। राज्य नियामक संस्था द्वारा चिह्नित 350 उल्लंघनों में जंग लगे उपकरण और गैर-फार्मा-ग्रेड रसायनों का अवैध उपयोग शामिल था। तमिलनाडु नियामक संस्था द्वारा किए गए निरीक्षण में पाया गया कि 48 प्रतिशत तक औद्योगिक तरल मिलाया गया था, जबकि अनुमेय सीमा केवल 0.1 प्रतिशत थी। अच्छे विनिर्माण अभ्यास (जीएमपी) प्रमाणन के अभाव के बावजूद, रंगनाथन की कंपनी ने जेनेरिक दवा का निर्माण और बिक्री जारी रखी। इसके तुरंत बाद, नियामक संस्था ने उत्पादन बंद करने का आदेश जारी कर दिया और कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।

दवा कंपनी के कांचीपुरम कारखाने में चौंकाने वाली खोज के बाद, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोल्ड्रिफ में जहरीले रसायन का पता चलने के बाद, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने पहले ही दवा के निर्माण लाइसेंस को रद्द करने का अनुरोध किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने आगे ज़ोर देकर कहा कि निर्माण इकाइयों में नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी राज्य औषधि नियंत्रकों की है। फॉर्म 25, या कॉमन फ़ॉर्मूलेशन एलोपैथिक दवाओं के निर्माण का लाइसेंस, संबंधित राज्य औषधि नियंत्रकों द्वारा जारी और नियंत्रित किया जाता है। हालाँकि, लाइसेंस रद्द करने का अंतिम निर्णय राज्य औषधि नियंत्रक के पास होता है।

Web Title: Owner of Sresan Pharma, maker of Coldrif syrup, arrested over child deaths

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Health Department