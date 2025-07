Opration Mahadev: पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकवादी मारे गए, अमित शाह ने लोकसभा के पटल पर किया कन्फर्म

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को अंजाम देने वाले तीनों आतंकवादी भारतीय सेना के ऑपरेशन महादेव में मारे गए। मारे गए आतंकवादियों की पहचान सुलेमान (फैसल जट्ट या हाशिम मूसा), अफगान और जिबरान के रूप में हुई है।

शाह ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान इस खबर की पुष्टि की। शाह ने कहा, "एक संयुक्त ऑपरेशन महादेव में, भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल तीन आतंकवादियों को मार गिराया है।"

उन्होंने कहा, "ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फ फैजल..., अफगान और जिबरान, ये तीनों आतंकवादी भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में मारे गए। सुलेमान लश्कर-ए-तैयबा का ए-श्रेणी का कमांडर था। अफगान लश्कर-ए-तैयबा का ए-श्रेणी का आतंकवादी था। और जिबरान भी ए-ग्रेड का आतंकवादी था... बैसरन घाटी में हमारे नागरिकों की हत्या करने वाले तीनों आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया है।"

