विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को घोषित किया उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, शरद पवार ने की घोषणा

नई दिल्ली: सत्ताधारी राजग के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित करने का बाद अब विपक्ष ने भी अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। मार्गरेट अल्वा विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी। मार्गरेट अल्वा की उम्मीदवारी की घोषणा शरद पवार ने की। मार्गरेट अल्वा राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं।

