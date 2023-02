काऊ हग डे 14 फरवरी को मनाने को लेकर केंद्र पर विपक्ष हुआ हमलावर, जानें किसने क्या कहा

Highlights संजय राउत ने पशु कल्याण बोर्ड द्वारा लोगों से 14 फरवरी को काऊ हग डे मनाने की अपील पर [प्रतिक्रिया दी भारतीय पशु कल्याण बोर्ड केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने हाल ही में देशवासियों से 14 फरवरी को 'काउ हग डे' के रूप में मनाने का आग्रह किया है

नई दिल्ली: भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने हाल ही में देशवासियों से 14 फरवरी को 'काउ हग डे' के रूप में मनाने का आग्रह किया है। ऐसे में 'काउ हग डे' को लेकर विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रहा है। एक ओर जहां कांग्रेस ने 'काउ हग डे' को लेकर केंद्र पर निशाना साधा तो वहीं शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सांसद संजय राउत भी पीछे नहीं रहे।

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा जारी की गई नोटिस को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर कटाक्ष किया और पूछा कि क्या केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू उस दिन गायों को गले लगाएंगे। सावंत ने पूछा- "डियर बीजेपी, क्या काउ हग डे गोवा और उत्तर पूर्वी राज्यों पर लागू होगा? क्या किरण रिजिजू गायों को गले लगाएंगे? क्या उस दिन Silly Souls में कोई विशेष उत्सव होगा?"

Dear BJP, Will the #CowhugDay be applicable to Goa and north eastern states? Will @KirenRijiju hug the cows? Will there be a special celebration in #SillySouls on that day?🤔#JustAsking