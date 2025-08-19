ऑपरेशन सिंदूर अब NCERT की स्कूली किताबों में, विशेष मॉड्यूल जारी
नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष मॉड्यूल जारी किया है, जिसे कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों को पढ़ाया जाएगा। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, मॉड्यूल में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर “केवल सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि शांति की रक्षा और खोए हुए जीवन का सम्मान करने का वादा था।”
एनसीईआरटी मॉड्यूल में पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान की कथित संलिप्तता का भी ज़िक्र है। एनसीईआरटी मॉड्यूल में लिखा है, "पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है, लेकिन हमले का सीधा आदेश उसके सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व ने दिया था।"
द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों के लिए दो मॉड्यूल "ऑपरेशन सिंदूर—वीरता की गाथा" और कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए "ऑपरेशन सिंदूर—सम्मान और बहादुरी का मिशन" शीर्षक से हैं। पिछले सप्ताह, 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के लिए एनसीईआरटी का एक और विशेष मॉड्यूल जारी किया गया, जिसका शीर्षक था 'विभाजन के अपराधी'।
मॉड्यूल के एक उद्धरण ने कांग्रेस और भाजपा के बीच विवाद को जन्म दे दिया, जिसमें कहा गया था कि विभाजन तीन लोगों के कारण हुआ - "जिन्ना, जिन्होंने इसकी माँग की; दूसरे, कांग्रेस, जिसने इसे स्वीकार किया; और तीसरे, माउंटबेटन, जिन्होंने इसे लागू किया"। विभाजन मॉड्यूल और ऑपरेशन सिंदूर मॉड्यूल छात्रों को मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा होने के बजाय पूरक पाठ्य सामग्री के रूप में प्रदान किए जाएँगे।
ऑपरेशन सिंदूर के बारे में
ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत की सैन्य कार्रवाई थी। 22 अप्रैल को, आतंकवादियों के एक समूह ने पहलगाम की बैसरन घाटी में पर्यटकों पर गोलीबारी की, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली पर्यटक मारे गए। इस हमले के जवाब में, भारतीय सशस्त्र बलों ने मई में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों पर हमले किए।
इसके बाद, भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य गतिरोध शुरू हो गया और वे पड़ोसी देश के साथ पाँचवें युद्ध के कगार पर पहुँच गए। चार दिनों की शत्रुता के बाद भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम समझौते पर पहुंचे।