'One Nation, One Election' Bill: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दी, अगले सप्ताह संसद में होगा पेश

Highlights देश में चुनाव सुधार लाने के उद्देश्य से लाया गया यह विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा संसद में पेश किए जाने के बाद विधेयक को विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा, 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा के घोषणापत्र में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' एक प्रमुख वादा था

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक को मंजूरी दे दी। खबरों के अनुसार, देश में चुनाव सुधार लाने के उद्देश्य से लाया गया यह विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, संसद में पेश किए जाने के बाद विधेयक को विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा, क्योंकि सरकार इस पर आम सहमति बनाना चाहती है।

2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा के घोषणापत्र में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' एक प्रमुख वादा था। इस साल अगस्त में, पीएम मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से इसके कार्यान्वयन का समर्थन करने का आग्रह किया, जिसमें भारत की प्रगति के लिए लगातार चुनावों से उत्पन्न चुनौतियों पर जोर दिया गया। सितंबर में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट का समर्थन करते हुए 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' योजना को मंजूरी दी, जिसने प्रस्ताव की जांच की।

आम चुनावों से पहले इस साल मार्च में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में इसके कार्यान्वयन के लिए कदमों की रूपरेखा दी गई है। यह मानते हुए कि सरकार के पास संसद के दोनों सदनों में संख्या की कमी है, ताकि आम सहमति के बिना विधेयक को आगे बढ़ाया जा सके, इसका उद्देश्य संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा सुगम चर्चाओं के माध्यम से राजनीतिक दलों को शामिल करना है। सरकार व्यापक समर्थन जुटाने के लिए राज्य विधानसभा अध्यक्षों और बुद्धिजीवियों सहित हितधारकों से परामर्श करने की भी योजना बना रही है।

Union Cabinet has approved 'One Nation One Election': Sources pic.twitter.com/7g1TiMAiE3