लद्दाख मोर्चे पर अब भारतीय सैनिकों का मुकाबला चीनी रोबोट सिपाहियों से, एलएसी पर तैनात रोबोट सिपाही
By सुरेश एस डुग्गर | Updated: December 14, 2025 19:35 IST2025-12-14T19:35:54+5:302025-12-14T19:35:54+5:30
जम्मू: लद्दाख के मोर्चे से चिंताजनाक खबर यह है कि भयानक सर्दी की परिस्थितियों का तोड़ निकालते हुए चीन ने अब एलएसी पर बड़ी संख्या में अपने रोबोट सैनिक तैनात करने आरंभ कर दिए हैं। नतीजतन अब लद्दाख के मोर्चे पर चीन से उलझने की परिस्थितियों में भारतीय जवानों को इन रोबोट सैनिकों से मुकाबला करना होगा जो आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस से भरपूर हैं। एक खबर के मुताबिक, चीनी सेना ने इन रोबोटों को मशीनगनों से लैस कर भारत से सटी एलएसी पर दर्जनों के हिसाब से तैनात किया है।
बताया जाता है कि इन रोबोट सैनिकों को तैनात करने की जरूरत चीनी सेना को उस समय महसूस हुई जब भयानक सर्दी और मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बीच लाल सेना को अपने जवानों के मनोबल को बनाए रखने में दिक्कत आई। बताया जाता है कि चीनी सेना ने करीब 4 से 5 प्रकार के रोबोट सैनिकों को एलएसी पर तैनात किया है। इनमें शार्प क्लास, म्यूल 200, वीपी 22 आर्म्ड कैरियर, 150-लिनक्स नाम के रोबोट, रोबट व्हीकल शामिल हैं। जो सटीक निशाना लगाने और सभी प्रकार के हमलों से अपने आपको बचाने में सक्षम हैं।
इसके अतिरिक्त चीनी सेना ने अब लद्दाख सेक्टर में बड़ी संख्या में ड्रोनों की तैनाती कर माहौल को पूरी तरह से इलेक्ट्रानिक वारफेयर का बना दिया है। दरअसल पिछले डेढ़ साल से लद्दाख की चोटियों पर जमे हुए चीनी सैनिक सर्दी को बर्दाशत नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मात्र 24 घंटों की ड्यूटी के उपरांत उनको बदला जा रहा है पर चीनी सेना के लिए यह तैनाती परेशानी का सबब बन चुकी है। इससे निपटने को उसने अब सैनिक रोबोटों का सहारा लेना शुरू कर दिया है।
आनलाइन सर्कुलेट हो रहे एक वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि बीजिंग ने भारत के सामने लाइन आफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहले ही किलर रोबोट तैनात कर दिए हैं। यह वीडियो - कथित तौर पर भारतीय सैनिकों द्वारा रिकार्ड किया गया है - इसमें एक बंजर इलाका दिखाया गया है जहां इंसानों की जगह निगरानी के लिए एक रोबोट जैसी आकृति तैनात दिख रही है। जैसे ही कैमरा ज़ूम आउट होता है, आस-पास के पहाड़ और इलाका दिखाई देता है, जिससे इस क्षेत्र में रोबोटिक तैनाती के बारे में अटकलें और तेज हो गई हैं।
वीडियो में यह साफ नहीं है कि यह रोबोट है या कोई स्टैटिक निगरानी उपकरण। हालांकि, यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहस छेड़ने के लिए काफी था, जिसमें लोग चीन की रक्षा तैयारियों पर बात कर रहे थे। गौरतलब है कि भारत और चीन एलएसी पर नो-फायरिंग स्टेटस बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। 2020 में गलवान घाटी झड़पों के दौरान दोनों देश संघर्ष के करीब आ गए थे और उस समय चीनी सैनिकों ने नुकीली छड़ों का इस्तेमाल किया था। अब, वायरल वीडियो के बाद, नेटिजन्स इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या चीन अपने दुश्मनों के खिलाफ मेटल बनाम मांस या रोबोट बनाम इंसान युद्ध की तैयारी कर रहा है।