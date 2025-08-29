On Camera: अश्लील रील बनाने से रोका तो महिला ने अपने पति पर किया चाकू से हमला
By रुस्तम राणा | Updated: August 29, 2025 21:24 IST2025-08-29T21:24:39+5:302025-08-29T21:24:39+5:30
घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें महिला झगड़े के दौरान चाकू लहराती दिखाई दे रही है।
गाजियाबाद: इंस्टाग्राम के लिए अनुचित रील बनाने पर पति की आपत्ति से नाराज़ होकर, गाजियाबाद के लोनी इलाके में पत्नी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। पीड़ित 38 वर्षीय अनीस ने लोनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी पत्नी इशरत को अश्लील इंस्टाग्राम सामग्री बनाने की लत लग गई है और जब भी वह आपत्ति करता है, तो उसे धमकाती है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें महिला झगड़े के दौरान चाकू लहराती दिखाई दे रही है।
अनीस के अनुसार, उनकी 15 साल पुरानी शादी 2024 में तब टूट गई जब उनकी पत्नी इंस्टाग्राम रील्स बनाने में लग गईं। दंपति के दो बच्चे हैं - एक नौ साल की बेटी और एक छह साल का बेटा। अनीस का आरोप है कि उनकी पत्नी दूसरे पुरुषों के साथ मिलकर अश्लील सामग्री बनाती है और उन्हें झूठे मामलों में फँसाने की धमकी देती है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी से चुपके से बात करती है, जो उनके घर भी आता-जाता है। दिसंबर 2024 में, उसने उसे एक वीडियो कॉल पर पकड़ लिया, जिसके बाद उसने अपना फ़ोन छिपा लिया।
अश्लील रील बनाने से रोका तो महिला ने किया चाकू से हमला— Nedrick News (@nedricknews) August 29, 2025
- उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ियाबाद के लोनी में महिला ने किया अपने पति पर चाकू से हमला। हमले में युवक और बच्चा बाल बाल बचे. युवक ने मामले की शिकायत पुलिस को की और वीडियो भी सौपे....#UttarPradesh#GhaziabadNews#Loni#Reel… pic.twitter.com/MUrJUR4hJD
अनीस ने आगे आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने कई धमकियाँ दी हैं, जिनमें रील बनाते समय खुद पर पेट्रोल डालना और सोशल मीडिया पर सुर्खियाँ बटोरने के लिए आत्महत्या की धमकी देना शामिल है। उनका दावा है कि जब उन्होंने उनकी गतिविधियों पर आपत्ति जताई तो उनके साथियों ने भी उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
सहायक पुलिस आयुक्त लोनी सिद्धार्थ ने पुष्टि की है कि अनीस की शिकायत और वीडियो साक्ष्य के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपों के सभी पहलुओं की जाँच की जा रही है और उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है।