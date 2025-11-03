On Camera: झारखंड के गढ़वा जिले में एक अधिकारी सरकारी आवास में गर्लफैंड के साथ मना रहा था रंगरलियां, पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ा
By रुस्तम राणा | Updated: November 3, 2025 19:39 IST2025-11-03T19:39:22+5:302025-11-03T19:39:22+5:30
यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है। वीडियो में, ऑफिसर घर के अंदर से अपनी पत्नी से उसे छोड़ने की गुहार लगाते हुए दिख रहा है।
रांची: झारखंड के गढ़वा ज़िले में एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अपनी ऑफिशियल रेजिडेंस में दूसरी महिला के साथ अपनी पत्नी के हाथों रंगे हाथों पकड़ा गया। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। पत्नी, जिनकी पहचान डॉ. श्यामा रानी के तौर पर हुई है, ने अपने पति और उसकी कथित गर्लफ्रेंड को घर के अंदर बंद कर दिया, जिससे वहां काफी हंगामा हुआ। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है। वीडियो में, ऑफिसर घर के अंदर से अपनी पत्नी से उसे छोड़ने की गुहार लगाते हुए दिख रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिस ऑफिसर की बात हो रही है, वह मझियावां सर्किल ऑफिसर (CO) प्रमोद कुमार हैं, और यह चौंकाने वाली घटना शनिवार (1 नवंबर) को सुबह करीब 4:30 बजे हुई। डॉ. श्यामा रानी, जो बिहार के पूर्व सांसद रामजी मांझी की बेटी हैं, उन्हें कथित तौर पर कुछ समय से अपने पति पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शक था। अपने शक के आधार पर, उन्होंने सुबह-सुबह उनके सरकारी क्वार्टर पर छापा मारा और उन्हें घर के अंदर एक दूसरी महिला के साथ पकड़ लिया।
हंगामे के बाद, गड़बड़ी की खबर मिलने पर मझियावां पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि, भागने की कोशिश में, सीओ प्रमोद कुमार कथित तौर पर छत से कूद गए, और भागते समय उन्हें मामूली चोटें आईं। घर के अंदर मिली महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बाद में आगे की पूछताछ के लिए महिला पुलिस स्टेशन को सौंप दिया।
झारखंड के गढ़वा जिले से एक सनसनीखेज मामला आया है जहां गढ़वा जिले के #मझिगांव अंचल के #अंचल_अधिकारी/CO को उनकी पत्नी ने प्रेमिका के साथ रंगे हाथ पकड़ा ज्ञात है कि सीओ की धर्मपत्नी बिहार के #पूर्व_सांसद की पुत्री है कृपया सीओ साहब को जल्द सस्पेंड करें@HemantSorenJMM@JharkhandCMO… pic.twitter.com/6Y362kS9xw— JLKMRANCHI (@Jlkmranchi) November 1, 2025
मीडिया से बात करते हुए डॉ. श्यामा रानी ने अपने पति के कथित अफेयर के बारे में अपने पुराने शक की पुष्टि की और कहा कि अब वह कानूनी कार्रवाई करने का प्लान बना रही हैं। एक सरकारी अधिकारी से जुड़े इस हाई-प्रोफाइल घरेलू ड्रामे ने झारखंड के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल में हलचल मचा दी है, हालांकि अधिकारियों ने इस सेंसिटिव मामले पर कमेंट करने से मना कर दिया है।