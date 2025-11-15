'कुछ तो गड़बड़ है, हम सबूत देंगे': कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर फोड़ा बिहार चुनाव में हार का ठीकरा
By रुस्तम राणा | Updated: November 15, 2025 14:43 IST2025-11-15T14:43:30+5:302025-11-15T14:43:30+5:30
नई दिल्ली:बिहार चुनाव में करारी हार के बाद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और बाद में नतीजों को "संदिग्ध" बताते हुए चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया। केसी वेणुगोपाल और अजय माकन ने कहा कि बिहार चुनाव परिणाम "अविश्वसनीय" हैं और वे आंकड़े एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के बाद "ठोस सबूत" लेकर आएंगे। कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद दहाई अंक हासिल करने में विफल रही। 2020 के बिहार चुनाव में, कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 सीटें जीतीं थीं।
मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के बाहर पत्रकारों को संबोधित करते हुए, केसी वेणुगोपाल ने कहा, "बिहार से जो नतीजे आए हैं, वे हम सभी के लिए अविश्वसनीय हैं... हमारे गठबंधन दल इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं... हम आंकड़े एकत्र कर रहे हैं और गहन विश्लेषण कर रहे हैं, और एक-दो हफ्ते के भीतर, हम ठोस सबूत पेश करेंगे। चुनाव आयोग पूरी तरह से एकतरफा है। यह प्रक्रिया संदिग्ध है।"
अजय माकन ने भाजपा के स्ट्राइक रेट पर भी सवाल उठाया और कहा, "कुछ तो गड़बड़ है।" कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी ने नतीजों के बारे में महागठबंधन के सहयोगियों से भी बात की है। अजय माकन ने कहा, "पूरी चुनाव प्रक्रिया पर शुरू से ही सवालिया निशान लगा हुआ है। जब ऐसा होगा, तो नतीजे इस तरह अप्रत्याशित होंगे ही। ऐसा स्ट्राइक रेट कभी नहीं रहा। 1984 में कांग्रेस का भी ऐसा स्ट्राइक रेट नहीं था, जैसा इन चुनावों में भाजपा का है। किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। कुछ तो गड़बड़ है।"
उन्होंने कहा, "हमने अपने गठबंधन सहयोगियों से बात की है। उन सभी का मानना है कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं और इनकी जाँच होनी चाहिए, आँकड़ों का विश्लेषण होना चाहिए। हमें बिहार भर के कार्यकर्ताओं से फ़ोन आ रहे हैं कि कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं और इसकी जाँच होनी चाहिए। हमारे लोग आँकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, हम फ़ॉर्म 17C, मतदाता सूची देखेंगे और फिर तथ्यों और आँकड़ों के साथ आपके पास आएँगे।"
इससे पहले शुक्रवार को, राहुल गांधी ने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव "शुरू से ही अनुचित" था। गांधी ने कहा कि पार्टी चुनाव के बाद अपने प्रदर्शन की समीक्षा करेगी और आश्वासन दिया कि कांग्रेस "संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ती रहेगी।"