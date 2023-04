आनंद मोहन की सजा माफी पर जी कृष्णैया की पत्नी ने कहा, "उन्हें जेल से निकाला जा रहा है ताकि राजपूत वोट मिल सकें"

Highlights गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी ने आनंद मोहन की सजा माफी पर जताया विरोध जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने कहा कि हम इस फैसले से खुश नहीं हैं, यह गलत हुआ है आनंद मोहन को इसलिए जेल से निकाला गया है ताकि वो चुनाव में राजपूत वोट दिलवा सकें

दिल्ली:बिहार सरकार द्वारा भारतीय प्राशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी और गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के सजायाफ्ता दोषी और बाहुबली नेता आनंद मोहन के आजीवन कारावास से माफी का फैसला विवादों के घेरे में आ गया है। 5 दिसंबर 1994 को आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया पर हमला करने वाली भीड़ की अगुवाई करने वाले आनंद मोहन को बिहार सरकार द्वारा विशेष प्रावधान के तहत कैदमुक्त किये जाने की आलोचना अब स्वयं दिवंगत जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने की है।

उमा देवी ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि हम इस फैसले से खुश नहीं हैं, हमें लगता है कि यह गलत हुआ है। बिहार में जाति की राजनीति है। वह राजपूत है, इसलिए उन्हें जेल से निकाला जा रहा है ताकि राजपूत वोट मिल सकें वरना एक अपराधी को बाहर लाने की क्या जरूरत है। उन्हें चुनाव का टिकट दिया जाएगा ताकि वे राजपूत वोट ला सकें।

