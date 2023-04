ओडिशा: बैंक से पेंशन लेने के लिए नंगे पैर चिलचिलाती धूप में कई किमी चली 70 साल की महिला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Highlights ओडिशा के नबरंगपुर जिले के झरिगांव ब्लॉक का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पेंशन निकालने के लिए महिला को बैंक जाना पड़ा और वह नंगे पांव टूटी कुर्सी के सहारे कई किमी चलती नजर आई। हालांकि, महिला अपनी टूटी हुई उंगलियां के कारण पैसे नहीं निकाल सकी और उसे लौटना पड़ा।

भुवनेश्वर: ओडिशा का एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा है कि इसमें नजर आ रही महिला की उम्र 70 साल है और उसे बस बैंक से पेंशन निकालने के लिए कई किलोमीटर तक खाली पैर चलना पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में इस बुजुर्ग महिला को टूटी कुर्सी के सहारे चिलचिलाती धूप में नंगे पांव चलते देखा जा सकता है। यह वीडियो 17 अप्रैल को ओडिशा के नबरंगपुर जिले के झरिगांव ब्लॉक का है।

सामने आई जानकारी के अनुसार बुजुर्ग महिला का नाम सूर्या हरिजन है और वह बेहद गरीब हैं। उसका बड़ा बेटा दूसरे राज्य में प्रवासी मजदूर के रूप में काम कर रहा है। वह अपने छोटे बेटे के परिवार के साथ रह रही है और वह दूसरे लोगों के मवेशियों को चराकर अपना गुजारा करती है। परिवार के पास अपनी जमीन भी नहीं है और झोपड़ी में रहता है।

#WATCH | A senior citizen, Surya Harijan walks many kilometers barefoot with the support of a broken chair to reach a bank to collect her pension in Odisha's Jharigaon



SBI manager Jharigaon branch says, "Her fingers are broken, so she is facing trouble withdrawing money. We'll… pic.twitter.com/Hf9exSd0F0