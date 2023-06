ओडिशा ट्रेन हादसे में बाल-बाल बचा परिवार, बताया आंखों देखा हाल

Highlights ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को भीषण ट्रेन हादसा हो गया हादसे में एक ही परिवार के तीन लोग बाल-बाल बच गए हैं एक ही परिवार के ये सदस्य पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं

मेदिनीपुर: ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। जिस कोरोमंडल ट्रेन के साथ दो अन्य ट्रेने हादसे का शिकार हुई, इनमें से दो ट्रेने यात्रियों से भरी हुई थी जिसके कारण सैंकड़ों लोगों की जान चली गई वहीं कई लोग घायल हो गए।

हालांकि, इस भीषण हादसे में ट्रेन में सवार एक ही परिवार के तीन सदस्यों की जान बाल-बाल बच गए। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि इतने बड़े हादसे से बचकर यह परिवार सुरक्षित अपने घर को लौट आया है। एक ही परिवार के ये तीनों लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इन तीनों सदस्यों में सुब्रतो पाल, देबोश्री पाल और उनका बच्चा शामिल है।

यह परिवार पश्चिम बंगाल के महिसदल, पुरबा मेदिनीपुर के मलूबसन गांव के रहने वाले हैं। गौरतलब है कि बालासोर में एक भीषण दुर्घटना से पहले वे अपने बेटे को डॉक्टर को दिखाने के लिए चेन्नई ले जा रहे थे।

"It is like God has given me second life": Three persons of same family survive Odisha train mishap



Read @ANI Story | https://t.co/pvznq6tPfX#Odisha#OdishaTrainAccident#OdishaTrainTragedypic.twitter.com/1feesHVLbQ