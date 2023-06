ओडिशा ट्रेन हादसा: प्रधानमंत्री एवं रेलमंत्री की ओर से जान गंवाने वालों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान

Highlights ओडिशा ट्रेन दुर्घटना में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को 12 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी हादसे में कुल 233 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 900 से अधिक लोग घायल बताये जा रहे हैं ओडिशा सरकार शनिवार को एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है

भुवनेश्वर: ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम में हुए भयानक रेल हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों और घायलों के लिए सहायता राशि का ऐलान कर दिया गया है। कोरोमंडल एक्सप्रेस के कई डिब्बों के पटरी से उतरने और उसके कारण एक अन्य ट्रेन के चपेट में आने से अब तक कुल 233 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 900 से अधिक लोग घायल बताये जा रहे हैं। घायलों में कुछ की हालत बेहद गंभीर है।

हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुर्घटना में मारे जाने वाले पीड़ितों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से दो-दो लाख रुपए देने की ऐलान किया है। इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके लिखा, "ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना में प्रत्येक मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे।"

