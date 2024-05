Odisha: भगवान जगन्नाथ की चंदन यात्रा में बड़ा हादसा; पटाखा विस्फोट से 15 श्रद्धालु घायल, सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान

Lord Jagannath's Chandan Yatra: ओडिशा के पुरी में देर रात भगवान जगन्नाथ के उत्सव में बड़ा हादसा हो गया। भगवान की चंदन यात्रा के दौरान पटाखा ब्लास्ट होने के कारण कई भक्त गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह हादसा उस समय हुआ जब सैकड़ों लोग स्थानीय जलाशय नरेंद्र पुष्करिणी के किनारे अनुष्ठान करने के लिए एकत्र हुए थे। हादसे में करीब 15 लोगों घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के अनुसार, सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि उनमें से चार की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब श्रद्धालुओं का एक समूह आतिशबाजी के साथ त्योहार मना रहा था, तभी अचानक जलते पटाखों का एक टुकड़ा ढेर पर जा गिरा, जिससे विस्फोट हो गया। पुलिस ने बताया कि जलते पटाखे मौके पर जमा लोगों पर गिरे, जिससे कुछ लोग खुद को बचाने के लिए जलाशय में कूद गए।

इतने बड़े हादसे के सामने आने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मामले का संज्ञान लेते हुए घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इलाज का खर्च मुख्यमंत्री राहत कोष से वहन किया जाएगा। पटनायक ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "पुरी नरेंद्र पूल के पास हुई दुर्घटना के बारे में सुनकर दुख हुआ। मुख्य प्रशासनिक सचिव और जिला प्रशासन को घायलों का उचित उपचार सुनिश्चित करने और व्यवस्था की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। घायलों के सभी चिकित्सा खर्च मुख्यमंत्री राहत कोष से वहन किए जाएंगे। सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं।"

Odisha CM Naveen Patnaik tweets, "Sorry to hear about the accident near Puri Narendra pool. The chief administrative secretary and the district administration have been directed to ensure proper treatment of the injured and monitor the system. All the medical expenses of the…

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी घटना पर दुख जताया। प्रसाद ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "पुरी चंदन यात्रा के दौरान नरेंद्र पुष्करिणी देवीघाट पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर सुनकर मुझे दुख हुआ है। भगवान के आशीर्वाद से मेरी कामना है कि जो लोग उपचाराधीन हैं, वे जल्द स्वस्थ होकर घर लौटें।"

Union Minister Dharmendra Pradhan tweets, "I am saddened to hear the news of many injured in the unfortunate accident that took place at Narendra Pushkarini Devighat during the Puri Chandan Yatra. With the blessings of the Lord, it is my wish that those who are under treatment…