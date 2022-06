वैटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात के बाद अबू धाबी में शेख जायद मस्जिद पहुंचे सीएम पटनायक, बीजेपी ने उठाए सवाल, देखें वीडियो

Highlights विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सवाल उठाए हैं। सीएम पटनायक 11 दिन की विदेश यात्रा पर हैं। 22 जून को उन्होंने वैटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की थी।

भुवनेश्वरः ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दुबई में संभावित निवेशकों के साथ होने वाली बैठक से पहले अबू धाबी में शेख जायद मस्जिद पहुंचे। पटनायक 11 दिन की विदेश यात्रा पर हैं। 22 जून को उन्होंने वैटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की थी, जिस पर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सवाल उठाए हैं।

पटनायक ने मस्जिद जाने का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया, ''अबू धाबी की शेख जायद मस्जिद का गुंबद मुगल वास्तुकला से प्रेरित भव्य नक्काशी का प्रतीक है। मुझे बताया गया है कि इसके लिए कारीगर और संगमरमर भी राजस्थान के मकराना गांव से आए थे। थोड़ा सा भारत, हर जगह।''

The marble dome of #SheikhZayedMosque , Abu Dhabi is an epitome of magnificence with intricate inlay work inspired by Moghul architecture. I am told, the artisans & the marbles also came from Makrana village of Rajasthan. A bit of India, everywhere. pic.twitter.com/qHWZpaFlgU

तीन जून को ओडिशा लौटने के बाद पटनायक एक जुलाई को भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा में शामिल होने पुरी जाएंगे। ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि पटनायक अपनी धर्मनिरपेक्ष साख को रेखांकित करने के लिए विभिन्न धर्मों के धार्मिक स्थलों का दौरा कर रहे हैं।

भाजपा के वरिष्ठ विधायक जयनारायण मिश्रा ने पटनायक की वैटिकन सिटी यात्रा पर सवाल उठाए हैं। मिश्रा ने कहा, ''जनता का पैसा खर्च करके मुख्यमंत्री वहां क्यों गए और बदले में उन्हें क्या मिला? कतार में खड़े होकर पोप से मिलने की क्या जरूरत थी? हमने उन्हें कभी पुरी में शंकराचार्य से मिलते नहीं देखा।''

On behalf of #Odisha and her people, presented a #Pattachitra which depicts the Tree of Life to His Holiness Pope Francis (@Pontifex) in Vatican City. The unique ancient traditional scroll painting is one of the finest representatives of Odisha’s craftsmanship and artistry. pic.twitter.com/iCb6YCiD8U