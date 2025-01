Odisha Cement Factory Incident: सीमेंट फैक्ट्री में लोहे का ढांचा ढहा, कई मजदूर दबे; रेस्क्यू जारी

Odisha Cement Factory Incident: ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के राजगांगपुर में बृहस्पतिवार को सीमेंट के एक कारखाने के अंदर लोहे का बड़ा ढांचा ढह जाने के बाद कुछ श्रमिकों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना उस समय हुई जब कारखाने के पास 12 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मलबा हटाने में मदद की। राजगांगपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक एम. प्रधान ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘लोहे का बड़ा ढांचा ‘कोल हॉपर’ अचानक नीचे गिर गया। हम अभी घटनास्थल पर हैं।

क्रेन की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। लेकिन, हमें संदेह है कि कुछ मजदूर मलबे के अंदर फंसे हो सकते हैं।”

#WATCH | Odisha | Labourers feared trapped at a cement factory in Sundargarh's Rajgangpur after a part of the factory collapsed yesterday. More details awaited.



