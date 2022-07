'तू कहना नशे में था, ताकि बच जाए', वायरल वीडियो में सलमान चिश्ती को बचाने के उपाय बताने वाले DSP संदीप सारस्वत को हटाया गया

Highlights राजस्थान पुलिस के डीएसपी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस डीएसपी आरोपी को बचने का तरीका बता रहे है। वह हत्या की धमकी देने वाले आरोपी सलमान चिश्ती को समझा रहे है।

जयपुर:नूपुर शर्मा को धमकी देने वाला सलमान चिश्ती की गिरफ्तारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिस वाले को कथित तौर पर आरोपी को बचाने के लिए उसे समझाया जा रहा है। आजतक की एक खबर के मुताबिक, वीडियो में पुलिस वाले को यह कहते हुए सुना जा रहा है कि तुम यही कहना कि तुम नशे में थे, ताकि तुम्हारा बचाव हो सके। खबर के अनुसार, वीडियो में यह बात डीएसपी संदीप सारस्वत को कहते हुए सुना जा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद मामले में कार्रवाई भी हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती की गिरफ्तारी के समय का है। खबर के अनुसार, इस दौरान वीडियो में डीएसपी संदीप सारस्वत को यह पूछते हुए सुना गया कि वीडियो बनाते समय तुम कौन सा नशा किए हुए थे। इसके तुरन्त बाद सारस्वत ने आरोपी सलमान चिश्ती से यह भी कहा कि अगर पूछा जाए तो कह देना तुम नशे में थे। ऐसा इसलिए ताकि तुम्हारी रक्षा हो सके।

इस वीडियो को बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए अशोक गहलोत की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार आरोपी सलमान चिश्ती को बचाने की कोशिश कर रही है। इसलिए पुलिस द्वारा आरोपी को समझाया जा रहा है।

#WATCH | Rajasthan: In a viral video, Ajmer Sharif Dargah CO Sandeep Saraswat seen asking accused Salman Chishti,"which intoxication did you take while making the video," adding, "say you were intoxicated to get saved." CO Sandeep Saraswat is now awaiting posting order: Ajmer SP https://t.co/i0KCkImHMx pic.twitter.com/9Va468HTi2

उन्होंने राज्य में हिंदू के जीवन की सुरक्षा पर भी सवाल उठाया है और राजस्थान पुलिस पर उदयपुर की घटना को टाल देने का भी आरोप लगा है।

In this video, Ashok Gehlot’s police is seen tutoring Salman Chishti, who called for Nupur Sharma’s beheading, to claim that he made the statement in an inebriated condition, so that he can be saved. Do #HinduLivesMatter in Congress rule? RJ police could have averted Udaipur too. pic.twitter.com/a33zZxIYgn