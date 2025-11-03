नुआपाड़ा विधानसभा सीटः बीजद छोड़ भाजपा में शामिल अमर पटनायक, उपचुनाव से कुछ दिन पहले पाला बदला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 3, 2025 14:42 IST2025-11-03T14:41:39+5:302025-11-03T14:42:29+5:30

Nuapada Assembly seat: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष मनमोहन सामल और ओडिशा प्रभारी विजय पाल सिंह तोमर ने अमर पटनायक का पार्टी में स्वागत किया।

Nuapada Assembly seat Amar Patnaik left BJD and joined BJP, changing sides a few days before the by-election says inspired by PM Modi’s vision for ‘New India’ | नुआपाड़ा विधानसभा सीटः बीजद छोड़ भाजपा में शामिल अमर पटनायक, उपचुनाव से कुछ दिन पहले पाला बदला

photo-lokmat

Highlights11 नवंबर को नुआपाड़ा विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव से कुछ दिन पहले पाला बदला है।2018 में अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और 2019 में सांसद बना।मुझे लगता है कि राष्ट्र सेवा के लिए भाजपा ही सही पार्टी है।

भुवनेश्वरः बीजू जनता दल (बीजद) के वरिष्ठ नेता अमर पटनायक ओडिशा में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में सोमवार को शामिल हो गए। बीजद आईटी प्रकोष्ठ के प्रमुख एवं प्रवक्ता पटनायक ने 11 नवंबर को नुआपाड़ा विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव से कुछ दिन पहले पाला बदला है।

पूर्व महालेखा परीक्षक रहे पटनायक ने ऐसे समय पाला बदला है, जब बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक ने उपचुनाव के लिए प्रचार शुरू किया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष मनमोहन सामल और ओडिशा प्रभारी विजय पाल सिंह तोमर ने अमर पटनायक का पार्टी में स्वागत किया।

पटनायक ने कहा, ‘‘मैं देश सेवा के लिए भाजपा में शामिल हुआ हूं। मैंने 2018 में अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और 2019 में सांसद बना। अब तक मैंने राज्य के विकास के लिए काम किया है और अब समय आ गया है कि मैं खुद को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दूं और मुझे लगता है कि राष्ट्र सेवा के लिए भाजपा ही सही पार्टी है।’’

Web Title: Nuapada Assembly seat Amar Patnaik left BJD and joined BJP, changing sides a few days before the by-election says inspired by PM Modi’s vision for ‘New India’

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Bypolls (By-election)OdishaBJPउपचुनावओड़िसा