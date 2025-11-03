नुआपाड़ा विधानसभा सीटः बीजद छोड़ भाजपा में शामिल अमर पटनायक, उपचुनाव से कुछ दिन पहले पाला बदला

Highlights 11 नवंबर को नुआपाड़ा विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव से कुछ दिन पहले पाला बदला है। 2018 में अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और 2019 में सांसद बना। मुझे लगता है कि राष्ट्र सेवा के लिए भाजपा ही सही पार्टी है।

भुवनेश्वरः बीजू जनता दल (बीजद) के वरिष्ठ नेता अमर पटनायक ओडिशा में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में सोमवार को शामिल हो गए। बीजद आईटी प्रकोष्ठ के प्रमुख एवं प्रवक्ता पटनायक ने 11 नवंबर को नुआपाड़ा विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव से कुछ दिन पहले पाला बदला है।

पूर्व महालेखा परीक्षक रहे पटनायक ने ऐसे समय पाला बदला है, जब बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक ने उपचुनाव के लिए प्रचार शुरू किया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष मनमोहन सामल और ओडिशा प्रभारी विजय पाल सिंह तोमर ने अमर पटनायक का पार्टी में स्वागत किया।

पटनायक ने कहा, ‘‘मैं देश सेवा के लिए भाजपा में शामिल हुआ हूं। मैंने 2018 में अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और 2019 में सांसद बना। अब तक मैंने राज्य के विकास के लिए काम किया है और अब समय आ गया है कि मैं खुद को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दूं और मुझे लगता है कि राष्ट्र सेवा के लिए भाजपा ही सही पार्टी है।’’

