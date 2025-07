NTA CUET UG 2025 Results Declared: सीयूईटी यूजी 2025 का रिजल्ट घोषित, इस वेबसाइट पर जाकर देखें रिजस्ट और स्कोर

Highlights NTA CUET UG 2025 Results Declared: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा घोषित किया गया है। NTA CUET UG 2025 Results Declared: 243 यूनिवर्सिटी में अंडरग्रेजुएट एडमिशन के लिए मार्गदर्शन करेंगे। NTA CUET UG 2025 Results Declared: आगे की अपडेट के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों से जुड़े रहना चाहिए।

NTA CUET UG 2025 Results Declared: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CUET UG 2025 के नतीजे जारी कर दिए हैं। 13 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार नतीजों का इंतज़ार कर रहे थे। नतीजे और स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। CUET UG एडमिट कार्ड नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड का इस्तेमाल करके उम्मीदवार स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। छात्र वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संख्या और जन्म तिथि जैसे क्रेडेंशियल दर्ज करके परिणाम देख सकते हैं। परिणाम जारी होने के बाद, परिणाम डेटा NTA द्वारा सभी भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों के साथ साझा किया जाएगा। उम्मीदवारों को अपनी प्रवेश प्रक्रिया के बारे में आगे की अपडेट के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों से जुड़े रहना चाहिए।

CUET (UG)-2025 results are live. Candidates can check their results on https://t.co/nsvXAq6Otn