Baal Aadhaar Card: अब फ्री में बनवाएं अपने बच्चों का आधार कार्ड, मिनटों में काम होगा पूरा; जानें तरीका
By अंजली चौहान | Updated: November 23, 2025 05:48 IST2025-11-23T05:48:46+5:302025-11-23T05:48:46+5:30
Baal Aadhaar Card: अब बच्चों का आधार कार्ड झटपट बनवाया जा सकता है, बिना लाइन में लगे या एक भी रुपया खर्च किए। बस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता में से किसी एक का आधार कार्ड लेकर डाकघर में मिनटों में पूरी प्रक्रिया पूरी करें। जानें सबसे आसान तरीका।
Baal Aadhaar Card: आधार कार्डभारत के हर नागरिक के लिए जरूरी दस्तावेज है। और यह बच्चों के लिए भी उतना ही ज़रूरी हो गया है। स्कूल एडमिशन से लेकर सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठाने तक, आधार कार्ड एक अहम भूमिका निभाता है। इस ज़रूरत को समझते हुए, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) और पोस्ट ऑफिस ने बच्चों के लिए आधार बनवाने के प्रोसेस को बहुत आसान, तेज़ और पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है।
जानें सबसे आसान तरीका
अब, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आधार मिनटों में और बिना किसी चार्ज के बन सकता है। आपको बस बच्चे का बर्थ सर्टिफ़िकेट और माता-पिता में से किसी एक का आधार लेकर पोस्ट ऑफिस जाना है। बेसिक डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन और आपका बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन पूरा होने के बाद आधार एनरोलमेंट पूरा हो जाता है।
आसान प्रोसेस
इस सर्विस की खास बात यह है कि यह पूरी तरह से बिना किसी परेशानी के है, इसमें कोई लंबी लाइन नहीं है, कोई ज़्यादा पेपरवर्क नहीं है, और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। पोस्ट ऑफिस के अधिकारी खुद इस प्रोसेस में आपकी मदद करेंगे, और अगर ज़रूरत हो, तो आप अपने लोकल पोस्टमैन या GDS से भी संपर्क कर सकते हैं। इस सरकारी सुविधा से उन लाखों परिवारों को राहत मिली है, जिन्हें पहले अपने बच्चों के लिए आधार कार्ड बनवाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था।
बच्चों के लिए आधार क्यों ज़रूरी है?
आज, आधार सिर्फ़ एक पहचान पत्र नहीं है, बल्कि हर सरकारी प्रोसेस का आधार बन गया है। स्कूल एडमिशन से लेकर, सरकारी स्कीम का फ़ायदा, हॉस्पिटल में पहचान, राशन कार्ड लिंकिंग और यहाँ तक कि बैंकिंग सर्विस तक, हर जगह आधार ज़रूरी होता जा रहा है। इसलिए, बच्चों के लिए आधार बनवाना परिवारों के लिए ज़रूरी हो गया है। खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, समय पर आधार बनवाने से बाद में ज़रूरी कामों में दिक्कतें नहीं आतीं।
पोस्ट ऑफिस से आधार बनवाने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
सबसे पहले, माता-पिता को सबसे पास के पोस्ट ऑफिस जाना होगा। आधार एनरोलमेंट सेंटर पर, उन्हें बच्चे का बर्थ सर्टिफ़िकेट और माता-पिता का आधार दिखाना होगा। फिर अधिकारी बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन करते हैं। यह सुरक्षा उपाय गलत जानकारी या नकली आधार कार्ड बनने से रोकने के लिए बनाया गया है। फिर बच्चे की फ़ोटो ली जाती है, और आधार एनरोलमेंट डिजिटली पूरा हो जाता है। आपकी एप्लीकेशन कुछ ही मिनटों में रजिस्टर हो जाती है। कुछ ही दिनों में, आधार कार्ड पोस्ट से आपके पते पर भेज दिया जाता है, और ई-आधार उपलब्ध हो जाता है।
सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से फ्री है।
कई माता-पिता सोचते हैं कि आधार एनरोलमेंट के लिए फीस लगती है, लेकिन IPPB ने साफ किया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आधार एनरोलमेंट की कोई फीस नहीं है। इसका मतलब है कि कोई फॉर्म फीस या प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है; पूरा प्रोसेस 100% फ्री है।
बच्चे के आधार के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स
बच्चे के आधार के लिए सिर्फ़ दो डॉक्यूमेंट्स चाहिए: बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और माता-पिता में से किसी एक का आधार। किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी 5 साल से कम उम्र के बच्चों के बायोमेट्रिक्स नहीं लिए जाते हैं, इसलिए बच्चे की पहचान वेरिफिकेशन के लिए माता-पिता का आधार ही काफी है।