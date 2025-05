Ladakh: पहलगाम नरसंहार के बाद सिर्फ कश्‍मीर वादी या जम्‍मू संभाग ही नहीं बल्कि बर्फीले रेगिस्‍तान लद्दाख को भी अब टूरिस्‍टों का इंतजार है क्‍योंकि डर के माहौल में कोई आने को तैयार नहीं है। दरअसल कश्‍मीर आने वाले ही लद्दाख का दौरा किया करते थे जो अब 95 परसेंट तक कम हो गए हैं।

ऐसे में लद्दाख पर्यटकों के आगमन में आई भारी गिरावट के मद्देनजर, ऑल लद्दाख होटल एंड गेस्ट हाउस एसोसिएशन ने "लद्दाख इंतज़ार कर रहा है" शीर्षक से एक बेहद भावनात्मक अभियान शुरू किया है। इस क्षेत्र के पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से, यह अभियान यात्रियों को उस भूमि से फिर से जोड़ने का प्रयास करता है जिसे वे कभी संजो कर रखते थे।

“Ladakh is Waiting” -A heartfelt tourism revival campaign by @alhghaladakh calling on visitors to return and support the region’s struggling hospitality industry.#LadakhisWaiting#LadakhTourism#VisitLadakh@tourismgoi@incredibleindia@PIBTour@gssjodhpur@AltoaLadakhpic.twitter.com/ByhcYyKCVu