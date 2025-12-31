नोएडा यातायात पुलिसः इन रास्ते पर जानें से बचिए, नए साल में प्रवेश बैन?, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को घर से निकलने से पहले देखिए गाइडलाइन

पुलिस उपायुक्त (यातायात) डॉक्टर प्रवीन रंजन सिंह ने बताया कि सेक्टर-18 के अलावा शहर में अलग-अलग स्थानों पर स्थित जीआईपी, गार्डन गलेरिया, डीएलएफ, सेंटर स्टेज, लॉजिक्स, मोदी मॉल और मुख्य बाजारों के आसपास यातायात को लेकर सर्वेक्षण किया गया है।

Highlightsजरूरत पड़ने पर एक जनवरी को भी वाहनों के रास्तों में बदलाव किया जाएगा।बाकी मार्ग बंद रहेंगे या फिर उनसे सेक्टर-18 से सिर्फ बाहर निकल सकते हैं।जीआईपी और गार्डन गलेरिया मॉल के अंदर पार्किंग में वाहन खड़े हो सकेंगे। 

नोएडाः उत्तर प्रदेश के नोएडा में यातायात पुलिस ने नववर्ष के जश्न को लेकर होने वाली भीड़ के मद्देनजर वाहनों के रास्तों में बदलाव की योजना तैयार की है। सेक्टर-18, 104 समेत कई जगह बुधवार अपराह्न दो बजे से देर रात तक वाहनों के रास्तों में बदलाव रहेगा। जरूरत पड़ने पर एक जनवरी को भी वाहनों के रास्तों में बदलाव किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सेक्टर-18 में लोग अट्टा पीर की तरफ से आकर एचडीएफसी बैंक के कट, रेडिसन होटल के तिराहे से बहुमंजिला पार्किंग में वाहन खड़े करने के लिए प्रवेश कर सकेंगे। इनके अलावा बाकी मार्ग बंद रहेंगे या फिर उनसे सेक्टर-18 से सिर्फ बाहर निकल सकते हैं।

सेक्टर-18 या आसपास की किसी सड़क पर अगर कोई वाहन सड़क पर खड़ा मिला तो उसे तुरंत क्रेन से उठाकर कार्रवाई की जाएगी। वाहन सिर्फ सेक्टर-18 में बहुमंजिला पार्किंग में ही खड़े कर सकेंगे। इसके अलावा जीआईपी और गार्डन गलेरिया मॉल के अंदर पार्किंग में वाहन खड़े हो सकेंगे। 

गौतम बुद्ध नगर में धारा 163 लागू, नव वर्ष पर सुरक्षा के मद्देनजर तैनात होगा भारी पुलिस बल

नववर्ष के जश्न के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और मंगलवार से जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना कारण भीड़ एकत्र होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपर पुलिस आयुक्त राजीव नारायण मिश्र ने मंगलवार को सेक्टर-18, गार्डन गैलेरिया और जीआईपी मॉल का निरीक्षण कर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की।

इस दौरान उन्होंने बार और रेस्तरां संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। पुलिस के अनुसार, सुरक्षा के मद्देनजर जिले के प्रमुख मॉल व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर करीब तीन हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस ने बताया कि मॉल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जाएगी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो तीन दिनों तक जारी रहेगा। क्षमता से अधिक भीड़ होने की स्थिति में मॉल प्रबंधन को प्रवेश द्वार बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

