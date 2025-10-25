Noida Traffic Alert: छठ पूजा के दौरान बदला रूट, नोएडा जाने वालों के लिए जारी ट्रैफिक एडवाइजरी; पढ़ें यहां

Noida Traffic Alert: छठ महापर्व के त्योहार को देखते हुए दिल्ली से सटे नोएडा में खास तैयारियां की गई है। गौतमबुद्ध नगर क्षेत्र में छठ पूजा समारोह के मद्देनजर, नोएडा यातायात पुलिस ने विशेष यातायात दिशानिर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों ने नोएडा के प्रमुख क्षेत्रों, जिनमें यमुना नदी (कालिंदी कुंज), कुलेशरा स्थित हिंडन नदी पुल, चोटपुर/बहलोपुर सेक्टर-63 और सेक्टर-21ए स्थित नोएडा स्टेडियम शामिल हैं, में अस्थायी यातायात परिवर्तन की घोषणा की है।

नोएडा यातायात एडवाइजरी

नोएडा यातायात पुलिस के अनुसार, जनता के लिए सुरक्षित और सुलभ परिवहन सुनिश्चित करने के लिए, 27 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, 2025 तक आवश्यकतानुसार भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहनों के मार्ग परिवर्तित किए जाएँगे। हालाँकि, चिकित्सा और अग्निशमन वाहनों को इन प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी, ताकि आपातकालीन सेवाएँ प्रभावित न हों।

ट्रैफिक डायवर्जन रूट

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से कालिंदी बॉर्डर होते हुए दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को बरखा गोलचक्कर से दलित प्रेरणा स्थल की ओर मोड़ दिया जाएगा। ये वाहन डीएनडी/चिल्ला होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएँगे।

सेक्टर 37 से कालिंदी बॉर्डर की ओर जाने वाले वाहनों को महामाया फ्लाईओवर से दलित प्रेरणा स्थल की ओर डायवर्ट किया जाएगा। यह यातायात डीएनडी/चिल्ला होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएगा।

सूरजपुर से /फेज 2 की ओर जाने वाले वाहनों को कच्ची सड़क तिराहा से चौगानपुर गोलचक्कर की ओर डायवर्ट किया जाएगा। यह यातायात बिसरख गोलचक्कर होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएगा।

जबकि, फेज 2 से हिंडन नदी की ओर जाने वाले वाहनों को फेज 2 से ककराला की ओर डायवर्ट किया जाएगा। यह यातायात सोरखा और बिसरख होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएगा।

किसान चौक से पर्थला की ओर जाने वाले वाहनों को किसान चौक से बिसरख की ओर डायवर्ट किया जाएगा। यह यातायात बिसरख, सोरखा और पर्थला होते हुए अपने गंतव्य की ओर जा सकेगा।

पार्थला से किसान चौक की ओर जाने वाले वाहनों को पर्थला गोलचक्कर से सोरखा की ओर डायवर्ट किया जाएगा। यह यातायात सोरखा बिसरख होते हुए अपने गंतव्य की ओर जा सकेगा।

चूँकि ये प्रतिबंध लागू होंगे, इसलिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे देरी और भीड़भाड़ से बचने के लिए अपने मार्गों की योजना तदनुसार बनाएँ। यातायात संबंधी किसी भी असुविधा की स्थिति में, आम जनता "हेल्पलाइन नंबर 9971009001" पर संपर्क कर सकती है।

Web Title: Noida Traffic Alert Routes changed during Chhath Puja traffic advisory issued for Noida commuters read here