'दिल्ली में कोई सुरक्षित नहीं है', डीयू और आरके पुरम में हुए दोहरे हत्याकांड को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने कहा

Highlights दिल्ली में कानून व्यवस्था की आलोचना करते हुए स्वाति मालिवाल कहा कि दिल्ली में कोई भी सुरक्षित नहीं है दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा, उन्होंने कहा, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र को अपनी नींद से जागना होगा

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में दो हत्या की घटनाओं के बाद, दिल्ली महिला आयोग (DCW) की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने दिल्ली में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के लिए केंद्र की खिंचाई की। दिल्ली में कानून व्यवस्था की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि "दिल्ली में कोई भी सुरक्षित नहीं है।" दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस में रविवार को एक 19 वर्षीय छात्र की हत्या कर दी गई थी।

वहीं एक अलग घटना में आरके पुरम इलाके में दो महिलाओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मालीवाल ने कहा कि डीसीडब्ल्यू इन हत्याओं के संबंध में अधिकारियों को नोटिस जारी करेगी। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। दिल्ली में कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, पॉश इलाके या झुग्गी का निवासी हो, 12 वर्षीय डीयू का छात्र अपनी महिला मित्र के साथ कॉलेज के बाहर खड़ा था, कुछ लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। लड़के ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन उसे चाकू मार दिया गया। दूसरी तरफ, दो महिलाओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या हो रहा है? की इतनी बुरी हालत कानून एवं व्यवस्था?"

